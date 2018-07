Luis Suárez llama a la unidad tras la derrota del Barcelona en Balaídos

No se viven tiempos felices en 'Can Barça'. El Celta de Vigo le sacó los colores al F.C Barcelona en Balaídos, endosando un contundente 4 - 1, y el ambiente entre los culés empieza a tensarse, ya que los mejorables resultados y la endeble defensa comienzan a generar dudas. Ante eso, Luis Suárez ha salido rápidamente al quite, para llamar a la unidad en la familia blaugrana.

El delantero uruguayo ha publicado este mensaje a través de su cuenta de Twitter: "Recién terminado de entrenar. Más unidos que nunca para afrontar lo que viene por delante! Ya preparando el partido del sábado. Vamos Barça!".

La plantilla se está mostrando como una piña para afrontar un pequeño cúmulo de malas noticias; el empate frente a la Roma. no poder inscribir a Arda Turan, las lesiones en defensa y el mal rendimiento de la zaga, y por último la sonrojante goleada en Balaídos.