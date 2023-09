Luis Rubiales dimite como presidente de la Federación

Después de la polémica generada por el beso a Jenni Hermoso tras la victoria de España en el Mundial Femenino y de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se querellase contra él por agresión sexual y coacciones a la jugadora, Luis Rubiales ha anunciado que ha dimitido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Asimismo, Rubiales también ha asegurado durante una entrevista en un medio inglés, que también ha presentado su renuncia como vicepresidente de la UEFA.

"Hoy he transmitido a las 21:30 al Presidente en funciones, D. Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de Presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la Vicepresidencia pueda ser sustituido", ha explicado Rubiales.

En la carta de Renuncia publicada en su cuenta de Twitter, Rubiales ha justificado su decisión: "No quiero que el fútbol español pueda resultar perjudicado por toda esta campaña tan desproporcionada y, sobre todo, tomo esta decisión tras haberme asegurado de que mi marcha contribuirá a la estabilidad que va a permitir que tanto Europa como África sigan unidas en el sueño de 2030, que permitirá traer a nuestro país el mayor evento del mundo".

"Mis hijas, mi familia y la gente que me quiere han sufrido los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades", lamenta Rubiales. Aunque afirma que "es cierto que en la calle, cada día más, la verdad se está imponiendo".

Defenderé mi honorabilidad

Sin embargo, Rubiales sigue haciendo hincapié en su inocencia y ha aseverado que continuará defendiendo su "honorabilidad". "Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para que prevalezca", ha declarado..

Esta renuncia viene después de que, el hasta ahora presidente de la RFEF, insistiese en reiteradas ocasiones que no iba a dejar su cargo. Rubiales también había sido suspendido durante 90 días por la FIFA.

