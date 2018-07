Luis Enrique: "Tenemos a Leo, el mejor del mundo, pero para estar aquí se necesita a todos"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado en la previa de la final de la Liga de Campeones que disputan este sábado contra la Juventus en Berlín que solo piensan en cerrar la temporada con el tercer título, un triplete que les haría estar en la historia del club aunque ha recalcado que será complicado. "Es uno de los mejores partidos que se pueden ver. El mundo del fútbol espera ver una final espectacular con muchos goles y abierta y sería bueno para nosotros que fuera así. Hemos conseguido dos títulos y solo pensamos en cerrar la temporada con el tercero", manifestó en rueda de prensa.

Luis Enrique cree, para ello, que deberán jugar como bloque. "Es evidente que los jugadores de ataque acaparan toda la atención. Tenemos a Leo, el mejor del mundo. Pero para estar aquí se necesita a todos. Estar en disposición de ganar tres títulos significa que el equipo ha funcionado a las mil maravillas", festejó el asturiano.

No quiere, en este sentido, que el foco se centre en Messi. "No sería justo para un jugador de la talla de Messi, que todos sabemos que es el mejor. Afrontamos el partido como bloque y espero lo mejor de mi equipo, entendiendo que los errores están ahí. Hay que afrontarlo como equipo, a partir de ahí todos esperamos que los jugadores den su mejor versión", argumentó.

"Es mi primera temporada y ahora mismo el equipo está donde quería estar, con dos títulos conquistados y la posibilidad de entrar otra vez en la historia del club. Estamos con esperanzas de hacer un buen partido y crear peligro al rival y acercarnos al resultado de esa manera", apuntó sobre el balance que hace de momento de la temporada.

Sobre la final, imagina un partido en el que tendrán más balón que el rival. "Espero que podamos estar más en el campo del rival y a alto nivel. Pero el rival va a querer también tener el balón, no será un choque de estilos porque necesitan el balón aunque dominan el trabajo defensivo. Tienen recursos y por eso aspiran como nosotros al triplete", recalcó. "Vamos a intentar ir a ganar el partido y para ello hay que hacer goles. Vamos a encontrar a lo largo del partido una Juventus que quiera el balón y otra que se repliegue. Veremos cuánto tiempo de cada. El centro del campo siempre suele ser una de las partes donde funciona el juego defensivo y ofensivo. No estaría mal tampoco dominar las áreas, partimos de la base de buscar el partido que nos interesa, tener el balón", aseveró sobre el guión a seguir.

Por otro lado, reiteró que no hay euforia en el vestuario. "Hay sensación de euforia en los aficionados y nos encanta que sea así, ya dura meses. Pero los profesionales afrontamos el partido con la máxima seriedad, y necesita el partido una buena interpretación y tener un buen partido", se sinceró. "No suelo tener ánimo de revanchas, y de mi carrera como jugador estoy super orgulloso más allá de los títulos ganados o perdidos. Ahora no tengo ánimo de revancha, sé lo que es ser entrenador del máximo nivel y las críticas a las que puedo estar expuesto. Hago mi trabajo aunque pueda gustar más o menos", apuntó a nivel personal.

Sobre Allegri, técnico de la Juventus, le devolvió los elogios recibidos. "Allegri ya había ganado títulos con el Milan. Tiene una categoría contrastada, ha hecho el doblete y espero que no haga el triplete pero le puedo dar la enhorabuena por su trabajo, lo ha hecho de una manera espectacular y aportando su estilo al que ya tenía la 'Juve'", manifestó.