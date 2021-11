Liga profesional o huelga en el fútbol femenino

“Estamos cansadas de esperar, si esta situación sigue así y no se desbloquea, si es necesario iremos a la huelga”. Son las palabras de Silvia Meseguer, una de las capitanas del Atlético de Madrid y miembro de AFE.

Que las jugadoras están hartas ya lo sabíamos. Llevan más de cinco meses esperando a que se firmen unos estatutos para que la Liga Profesional sea un hecho y no una mera declaración simbólica. Para la firma de esos estatutos el CSD ha exigido (algo que la ley no contempla) que todos los clubes estén de acuerdo en la elaboración de los mismos. Y no llega ese acuerdo porque hay dos bandos bien diferenciados, la Asociación de Clubes femeninos (que representa a 12 de los 16 clubes de Primera Iberdrola), y por otro lado están Barcelona, Real Madrid y Athletic. Cada uno de estos dos bandos con intereses muy distintos. Y por el momento ninguno dispuesto a ceder.

Hoy muchos pensábamos que las jugadoras iban a convocar la huelga pero no, se ha vuelto a quedar en una amenaza, cuando la situación requiere ya decisiones más tajantes. Lo peor de esta rueda de prensa en la que no se han tomado medidas es que además, por la puesta en escena, da la sensación de que las protagonistas, las jugadoras, no están todas juntas en esta lucha. Han asistido tan solo 14 futbolistas, por lo que no han estado ni mucho menos todos los clubes representados. Y si no hay esta unión, difícilmente se podría convocar una huelga.

Veremos cuál es la solución, pero parece complicada. Mientras seguirán los plantes de 30 segundos en el inicio de los partidos a modo de protesta, se seguirá jugando en campos con un césped no apto para el fútbol profesional y sobre todo, las jugadoras del Rayo seguirán sufriendo la mala gestión de unos dirigentes a los que ningún estamento (CSD, Federación, Asociación de clubes) les exige un mínimo de condiciones para competir, como por ejemplo el tener un médico y un fisio en sus partidos.