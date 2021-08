Leo Messi, a Ibai Llanos: "Estoy ilusionado por un nuevo comienzo aquí en París"

LEER MÁS El motivo por el que Messi llevará el número 30 en el PSG

El streamer Ibai Llanos viajó a París para entrevistar a Leo Messi en su presentación como jugador del PSG.

A través de canal de Twitch, el streamer que se encontraba en el césped del Parque de los Príncipes viviendo la presentación de Messi junto a Ander Cortés y Nanclares, retransmitió en directo para más de 300.000 espectadores la charla que tuvo con el astro argentino.

Messi lo esperaba en el túnel de vestuario y allí hablaron sobre la cena de despedida de Messi, a la que Ibai fue invitado. El streamer le pidió que dijera si había comido mucho en su casa, a lo que Messi respondió que no, "no comiste mucho, te comportaste muy bien. No sé cuando comes normalmente pero ese día no mucho, no sé si fueron los nervios".

Antes del encuentro, Ibai había anunciado en Twitch que las preguntas que le haría a Messi serían informales y así fue. Tras hablar de la cena de despedida en casa de Messi, Ibai le preguntó sobre sus últimos días y el delantero argentino le contó que habían sido complicados pero que está ilusionado por un nuevo comienzo en París.

Messi añadió que estaba disfrutando pero "pero ya con ganas de irme. Te llevan de un lado al otro, no paras, una entrevista tras otra, yo quiero entrenar y jugar lo antes posible aunque lo de ayer fue muy lindo".

Ibai le pidió para finalizar la conversación que mandara un mensaje a los espectadores de Twitch y comentó: "Es cierto que es mi primera vez, no participo pero siempre lo estoy siguiendo aunque no soy mucho de estas cosas".

Después, Ibai le dio a Messi dos camisetas para firmar y poder sortearlas entre sus seguidores pero el streamer no tenía bolígrafo para que el argentino firmara: "Qué momento más incomodo. He venido si n rotulador, lo estamos pasando mal todos, lo estoy pasando fatal".