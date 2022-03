LaLiga denunciará ante la fiscalía insultos racistas a Carlos Akapo, jugador del Cádiz

LaLiga ha anunciado que denunciará ante el fiscal delegado de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Granada los presuntos insultos racistas recibidos por el ecuatoguineano Carlos Akapo, lateral del Cádiz, durante el partido que ambos equipos disputaron este lunes por la noche.

Informa de su pretensión en un comunicado emitido ante los hechos acaecidos en el Nuevo Los Cármenes por si estos fueran constitutivos del delito tipificado en el artículo 510 del Código Penal.

Cuando Akapo se dirigía al banquillo tras ser reemplazado y pasaba junto a un fondo del estadio, un aficionado del Granada le hizo un gesto racista en el que imitaba el movimiento de un mono, actitud que captaron las cámaras de Movistar y que el futbolista recriminó al aficionado.

"LaLiga está, desde la misma noche de ayer, trabajando para localizar al aficionado que presuntamente profirió los insultos, junto al Granada CF y el Coordinador de Seguridad de la Policía", señala la patronal de los clubes.

El Granada "condena enérgicamente todo acto de racismo"

El Granada emitió este lunes por la noche un comunicado para condenar "enérgicamente todo acto de racismo" después de que el lateral del Cádiz Carlos Akapo sufriera un gesto racista.

"El Granada CF condena enérgicamente todo acto de racismo y no tolerará en su estadio ningún comportamiento que refleje una actitud intolerante o discriminatoria con los jugadores o los aficionados que acuden a nuestro campo", afirmó el club local tras el choque en un comunicado.

El Granada mantiene tolerancia cero ante todo tipo de manifestaciones racistas

El Granada añadió que ha iniciado "una investigación y tomará las medidas pertinentes para sancionar con firmeza estas conductas que no representan los valores del club ni de sus aficionados".

"El Granada mantiene tolerancia cero ante todo tipo de manifestaciones racistas y se enorgullece de una afición que siempre ha mostrado su respeto hacia los clubes y seguidores rivales", agregó el comunicado.

Akapo tras recibir insultos racistas: "Esta persona no merece entrar más en un campo de fútbol"

Carlos Akapo, jugador del Cádiz, se muestra muy apesadumbrado y triste por lo que ha pasado en el estadio de Los Cármenes en dónde varios seguidores le han insultado y hecho el gesto del mono desde la grada: "Fastidiado por una parte por el resultado y otra por ese acto que he sufrido. Me dan el cambio, salgo por detrás de la portería y tres o cuatro individuos me empiezan a hacer el sonido del mono. Les digo si están en serio y le he recriminado. Es una falta de respeto gravísima. Han sido cuatro gilipollas que no representan a la afición del Granada y espero que no entren más en un estadio".

Por desgracia, es algo que ya le había sucedido: "He tenido alguna que otra pero intento tomarlo con calma. Pero intento identificar para que esta persona no entre más en un campo. Este tipo de persona no merece entrar más en un campo de fútbol para insultar o menospreciar a un jugador. Espero que todo esto se erradique y a un campo se venga a disfrutar y no a insultar a un futbolista"