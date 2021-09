Koeman: "No soy seleccionador, pero Ansu Fati solo jugó 15 minutos"

¿Llamará Luis Enrique a Ansu Fati?: "No es mi tema porque no soy el seleccionador. Creo que aún le falta mucho, pero no puedo opinar de la selección. Sólo puedo decir que ha estado 10 meses fuera, que lleva dos semanas entrenando y que sólo ha jugado 15 minutos. Su actuación del otro día fue perfecta, un día redondo. Ayer estaba muy cansado, pero hoy ha entrenado sin problemas. Hay que ver cómo influye el tema mental en él, porque ha sido todo un gran impacto emocional".

El Benfica: "Es un club muy importante, es un equipo fuerte. Tengo la experiencia de saber lo grande que es. Necesitamos sacar un buen resultado. Es un partido bonito entre dos equipos que tienen su estilo y que juegan para ganar. Sabemos dónde están sus puntos fuertes. Tienen jugadores muy experimentados, como Vertonghen, y futbolistas que arriba tienen mucha efectividad. Juegan en su casa y si ven que pueden atacar, lo van a hacer".

¿Partido decisivo?: "No, eso es imposible. El segundo partido de los seis de la fase de grupos nunca puede ser decisivo".

La alineación: "Hay que planificar cada partido para ver como podemos sacar el mejor resultado. Es importante el tema físico, porque jugar cinco partidos en doce días es demasiado para cualquier jugador. Hay que buscar frescura y mirar también a los jóvenes, dándoles minutos y partidos".

Mejoría ante el Levante: "El otro día hicimos un partido perfecto sin balón. Eso es lo que queremos hacer, presionar al contrario y no dejarle jugar. Siempre lo intentamos, eso y buscar espacios entre líneas. Pero hay partidos en los que sale mejor. Al final todo depende de nuestra actitud, pero la intención la tenemos siempre".