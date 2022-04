Karanka: "Si no pensase que podemos ganar al Atlético, no vengo"

LEER MÁS Morales mantiene con vida al Levante y deja muy tocado al Granada

“El Atlético de Madrid no estaba a mitad de temporada al nivel acostumbrado, pero ha remontado. He visto todos los partidos europeos esta temporada en el Wanda y los conozco bien”, apuntó Karanka sobre los colchoneros este martes en rueda de prensa. “Si no pensase que podemos ganar al Atlético, no vengo”, añadió el nuevo técnico del Granada.

Karanka tratará de “transmitir confianza al equipo y a los jugadores” esta tarde en el único entrenamiento que va a completar con el Granada antes del choque ante el Atlético de Madrid. "Por lo que puedo ver desde fuera es un tema anímico y de falta de confianza más que cualquier otra cosa. Cuando los jugadores cojan la confianza la cosa va a salir bien", expuso al ser cuestionado por los males del Granada esta campaña.

“Tenemos que estar juntos y a partir de ahí competir porque cada punto es importante. Los jugadores son los primeros que desean dar la vuelta a esta situación”, agregó el nuevo preparador rojiblanco. “Agradezco que el Granada confíe en mí, no hubo mucho que pensar cuando llegó la oferta porque el proyecto en sí te lo dice todo”, explicó este martes Karanka en su rueda de prensa de presentación.

“Mi estilo es jugar lo mejor posible porque cuanto mejor juegues, más opciones tienes de ganar”, declaró Karanka, quien pretende que su Granada “tenga identidad, compita, esté organizado y salgan mejor o peor las cosas todo el mundo piense que el equipo lo ha dado todo y tiene identidad”.

“Si no creyese que podemos hacer un buen trabajo aquí, no cojo las maletas. Sé de la calidad de los jugadores y hay que tratar de ver por qué no rinden como otros años, confiar en ellos y que vean que hay un plan de trabajo y una metodología”, sentenció Karanka, quien reconoció que ya ha sido felicitado por su nuevo empleo por el portugués José Mourinho, de quien fue segundo entrenador en el Real Madrid.