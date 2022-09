Jenni Hermoso apoya a 'las quince' de la selección española

"Quiero manifestar públicamente mi apoyo a todas las compañeras que hace unos días decidieron comunicar su postura. No solamente entiendo sus razones, sino que también he vivido muchas de las sensaciones y preocupaciones que han comunicado", señaló Hermoso en sus redes sociales.

La semana pasada un grupo de futbolistas escribieron correos a la Federación de España en los que anunciaron que no querían ser convocadas al equipo nacional, luego de cuestionar el trabajo del seleccionador Jorge Vilda. En el mensaje las jugadoras explicaron que no regresarán al equipo mientras no se revierta la situación que, según insistieron, les afecta la salud y el estado emocional.

"No se llega de un día para otro a la situación que estamos viviendo. Es evidente que es la consecuencia de un cúmulo de acontecimientos, comportamientos, decisiones, intentos fallidos y desgastes por intentar que la voz de la jugadora sea escuchada", agregó Hermoso, atacante del Pachuca mexicano.

Hermoso no forma parte del grupo de 'las quince', sin embargo, reiteró solidaridad a sus compañeras y confesó estar pasando por un momento de tristeza por el quiebre de la armonía del grupo.

"La realidad es que llevo días sin dormir, pensando en soluciones y buscando explicaciones al vacío tan grande que siento dentro de mí. Y es que, después de lo que hemos trabajado, se me rompe el corazón al reconocer que estamos viviendo los peores momentos del fútbol femenino en España", agregó.