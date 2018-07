Iker Muniain recibe el alta médica tras seis meses y medio de baja

Según el parte médico ofrecido por el club rojiblanco, el navarro ha sido dado de alta "debido a que la evolución en su rehabilitación y su condición física le permiten reintegrarse a la actividad normal del equipo".

Con la recuperación de Muniain, que desde hace aproximadamente un mes trabaja con relativa normalidad a las órdenes de Ernesto Valverde, el único futbolista de la plantilla rojiblanca que se encuentra de baja por lesión es Mikel Rico.

Mikel Rico, la única lesión pendiente

El centrocampista se fracturó la falange proximal del cuarto dedo del pie derecho en un entrenamiento de la semana pasada y no podrá estar a disposición del técnico durante varias semanas. Con quien sí parece que podrá contar Valverde para el partido del jueves en Belgrado frente al Partizan es con Ander Iturraspe.

A falta de confirmación por parte del club, todo apunta a que Valverde no convocó al jugador vizcaíno para el partido de ayer en Riazor debido a unas molestias físicas que no le han impedido trabajar hoy en Lezama durante casi todo el entrenamiento con el grupo de suplentes y no convocados frente al Deportivo.

Esa sesión ha sido la habitual de recuperación para los titulares ante el conjunto gallego. El Athletic volverá al trabajo mañana, martes, a las 10.30 horas, para completar la última sesión antes de partir el miércoles a Belgrado en un vuelo chárter programado a las 9.30 horas.