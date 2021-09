Higuaín sobre su etapa en el Real Madrid: "Metí 27 goles y trajeron a Kaká y Benzema"

El exjugador argentino del Real Madrid, Gonzalo Higuaín recordó en una entrevista en ESPN Fútbol 360 la competencia que había en la delantera del club blanco. "El año que llega Cristiano, él mete 26 goles y yo 27. El mercado que viene trajeron a Kaká y Benzema. Ahí dije cuántos goles tengo que meter". Aunque resaltó que la competencia con el francés era "sana" a pesar de los pocos partidos que jugaron juntos. "Karim me hizo sacar la mejor versión de mí y yo a él. Es un 9 tremendo", añadió.

Higuaín, que ahora milita en el Inter de Miami de la MLS repasó sus inicios con el Real Madrid. "En un primer momento no iba a ir al primer equipo. Ellos me compraron y me iban a dejar en el Castilla. Estaba la posibilidad de ir a cedido también. Mi papá en el avión me dijo: "Lo único que te voy a pedir, es que no tengas miedo. Miedo nunca, si respeto'... y esa frase me quedó. Cuando llegué, entrené con el primer equipo y al segundo entrenamiento Capello me dice 'Te quedas con nosotros'. A los 3 o 4 días debuté como titular en Copa del Rey. Terminé jugando por derecha".

Además, confesó lo duro que fue jugar en el Bernabéu con 18 años. "No lo esperaba, ni un poco. No esperaba jugar 6 meses en River e irme al Real Madrid. Yo esperaba jugar un par de años en River, jugar Copa Libertadores y de ahí saltar a Europa. Mantenerme el Real Madrid fue muy duro, fue difícil entrar al Bernabéu con 18 años. Por ahí cuando estas en el momento no lo valoras y ahora que pasan los años y me veo en los máximos goleadores de la historia del Real Madrid me sorprendo y digo "Que grosso lo que hice"... Soñaba con jugar en Europa pero no me imaginé la carrera que hice", sentenció.

El Pipa confirmó que no volverá a jugar con la albiceleste. "No lo veo posible volver a la Selección, fueron muchos años de desgaste. Mi cabeza se desconectó completamente de la Selección. Estoy en otra etapa de mi vida, me queda poco. No iría con mi persona volver, sobre todo por los míos, más que por mí. Una mancha más para mí no me haría nada, pero lo hago más que nada por mi hija", finalizó.

Críticas en redes sociales

Después de estas declaraciones, Higuaín recibió una serie de críticas en twitter ya que Cristiano Ronaldo, Kaká y Karim Benzema ficharon el mismo año por la entidad dirigida por Florentino Pérez, en el verano del 2009. A pesar de ser un lapsus del argentino, los aficionados no lo han pasado por alto.