Hazard reconoce que llegó con sobrepeso al Real Madrid: "Lo perdí todo en diez días"

"LOS PRIMEROS MESES NO FUERON COMO QUERÍA"

Eden Hazard ha comentado que, cuando jugaba en el Lille, ya hubo una oportunidad de fichar por el Real Madrid. "Solo tenía 21 años y quería probar en Inglaterra", ha afirmado, a lo que ha añadido que admiraba a Zidane: "De niños intentábamos hacer lo mismo que Zidane (...) La primera vez que hablé con él fue la Eurocopa de 2016 y me dijo 'sería bueno que vinieras'. Cuando Zidane te llama es serio y eso se quedó en mi cabeza", ha afirmado en una entrevista en L'Équipe.

El jugador belga también habla de su duro comienzo en el club blanco: "Los primeros meses no fueron como yo quería. Y Zidane me dijo 'sé feliz'. Él va directo al grano, ama a sus jugadores. Sientes que el grupo está feliz, incluso los que no juegan. Aquí ves que él entiendo lo que sienten los jugadores, porque él lo ha sido".

Hazard admite que llegó con sobrepeso al Madrid. "No lo esconderé. Cuando estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. Soy de los que cogen peso rápido y luego también lo pierde rápido. Este verano pesaba 80 kilos, pero lo perdí todo en diez días".

El atacante asegura que está "satisfecho" con su último mes en el equipo blanco y comenta que Courtois fue el que más le ayudó en su adaptación. "Dormimos juntos cuando llegamos y comimos. La integración es fácil porque muchos hablan francés, el personal también, y es perfecto para mí".

El dorsal fue uno de los temas pendientes a la llegada de Hazard: "Al principio, Mariano llevaba el '7'. No quería preguntarle porque no es mi estilo. Sabía que el '10' era de Modric y el '17' lo tenía Lucas Vázquez. Pero el club le dijo a Mariano que yo tenía que llevar el '7'".

Por último, habla del partido de Champions que espera ante el PSG y del posible interés de los parisinos. "Siempre que el PSG ha contactado conmigo he rechazado. Si algún día tengo que volver a la Liga francesa, será para jugar en el Lille. Rechacé al PSG siempre que quiso ficharme".