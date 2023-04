¿Habrá sanción a Fede Valverde? Fernando Burgos y Víctor Franch analizan la agresión: "Baena aún no sabe si va a denunciar"

La noticia saltaba alrededor de la medianoche del sábado, una hora después de finalizar el encuentro que enfrentaba al Real Madrid contra el Villarreal y en el que los de Quique Setién se impusieron por 2-3. Se había producido un encontronazo entre dos jugadores en el párking del Santiago Bernabéu.

Cuenta Fernando Burgos que cuando hay partido en el Bernabéu, el Real Madrid y el equipo visitante siempre abandonan el estadio por una zona nueva producto de la remodelación del estadio, una zona donde aparcan los autobuses de ambos equipos, aunque no todos los jugadores blancos se van en él.

¿Qué pasó entre Fede Valverde y Álex Baena?

Aproximadamente media hora después de terminar el partido, hacia esa zona donde estaba el autobús del Villarreal se dirigió Fede Valverde con el objetivo de encontrarse con Álex Baena. Al parecer, le dijo "dime ahora lo que me has dicho en el campo sobre mi hijo" y la propinó un puñetazo en el mentón izquierdo del rostro. Se sabe porque había testigos: jugadores del Villarreal y personal de seguridad, aunque a Burgos no le han dicho que hubiese algún compañero de Fede Valverde.

A partir de ahí, se suceden las versiones de uno y otro lado. En el caso de Fede Valverde, cuenta Fernando Burgos que su entorno filtró una frase, que es por la que el jugador del Real Madrid habría agredido al del Villarreal. En el partido de Copa del Rey de mediados de enero que enfrentó a ambos equipos en el Estadio de la Cerámica, Baena le habría dicho a Fede Valverde: "Llora ahora que tú hijo no a va nacer".

¿Qué dice Fede Valverde?

Aunque esta versión se conoce gracias al entorno de Fede Valverde, el propio jugador no ha salido a decir nada al respecto. Sí ha hablado su mujer Mina Bonino, que ha publicado un mensaje en Twitter después de toda la polémica que se ha generado. ¿El motivo? Un retuit hecho por el propio Baena en el que se dice que el jugador del Villarreal nunca pudo haber dicho esa frase en el partido de Copa porque en ese momento todavía no se conocían los problemas que tenían con el hijo que iba a nacer de la pareja.

Bonino se ha preguntado por qué tiene que salir ella a dar explicaciones cuando le dijeron que su embarazo no podía continuar: "Nos callamos casi dos meses esperando los resultados para ver si podíamos continuar o no teniendo cinco meses de gestación. El límite llega hasta el dolor de la otra persona y bastante tuve para que vengan a cuestionarme las fechas sobre la salud del hijo que espero. A pesar de todo, de corazón, no le deseo a nadie que tenga que pasar por una situación similar".

¿Qué dice Álex Baena?

Por su parte, Víctor Franch explica la reacción del jugador y del propio Villarreal. Asegura que Baena se pronunció anoche de madrugada a través de un tuit en el que negaba haber dicho esas declaraciones: "Es totalmente falso que yo dijera eso".

Desde el Villarreal, esta mañana decían que desde el club como institución no van a denunciar a Fede Valverde y que tampoco van a tener ningún tipo de problema en ese sentido con el Real Madrid, pero que va a apoyar totalmente la decisión que tome Baena, que aún no tiene claro si va a denunciar o no a Fede Valverde: "Es algo que se está pensando y una decisión que tendrá que tomar a lo largo de las próximas horas", afirma Franch.

En conversaciones con el Villarreal y con el resto de la plantilla, Baena asegura que es "totalmente falso" que dijera eso, de hecho, "absolutamente nada parecido" y que no entiende la reacción de Fede Valverde, que es cierto que tuvieron encontronazos y piques tanto en el partido de ida como en el de vuelta, pero "nada diferente" a lo que "suele suceder en la mayoría de los partidos del mundo del fútbol". Además, se reitera en que él no conoce nada de la situación personal ni familiar de Valverde: "Ni la conoce, ni la sabe, ni le interesa", dice Franch.

¿Habrá sanción a Fede Valverde?

Explica Fernando Burgos que tanto el entorno del jugador como desde el Real Madrid han confirmado la existencia del puñetazo, pero sí es cierto que el club blanco entiende que no tiene sentido que el jugador vaya a ser sancionado por la vía deportiva -otra cosa es la judicial-. "Yo he hablado con la Federación y dicen que habrá que esperar, pero que si el Villarreal dice que no va a haber denuncia, la sanción deportiva no va a existir".