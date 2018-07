Guardiola: "No puedo negar que tengo un gran afecto personal por Laporta"

El entrenador del Bayern de Múnich y extécnico del Barcelona, Pep Guardiola, ha admitido su "gran afecto" por él ahora precandidato a la presidencia del Barcelona, Joan Laporta que confió en él cuando le encargó dirigir el primer equipo azulgrana. "Todos los candidatos son muy buenos, pero no puedo negar que tengo un gran afecto personal por Jan -Laporta-. Se mojó por nosotros en los momentos más complicados y le estaré siempre agradecido por ello", ha asegurado el técnico.

Guardiola ha realizado estas declaraciones después de un acto de celebración del cincuenta aniversario de Ampans (Asociación Manresana de Padres con Niños Subdotados) que se ha llevado a cabo en el teatro Kursaal de Manresa, a pocos kilómetros de su natal Santpedor. El técnico ha sido el encargado de cerrar un acto brillante, en que se ha destacado los valores de la asociación, con la intervención de sus miembros, directivos y trabajadores. En el tramo final, Guardiola ha pronunciado un discurso de unos 15 minutos de duración en el que se ha mostrado emocionado y en el que ha querido destacar: "Todo lo que hago en mi vida es para que me quieran".

Ha recordado un artículo de una pedagoga norteamericana en el que escribía que un niño no aprende si no siente empatía por quien le enseña. "Esto es lo que persigo en mi trabajo. Al final, un jugador no se siente mal porque no juegue, sino porque piensa que su entrenador no le quiere", ha indicado. Por ello, Guardiola ha resaltado que es importante la educación de los niños desde bien pequeños para que aprendan que "si no juegan, no es porqué el entrenador no les quiera, sino porque hay otro que es mejor o porqué hoy no toca". El acto ha contado con la presencia de unas 800 personas que se han entregado a alguien que, según ha destacado el presentador, "es uno de los nuestros".