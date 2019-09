Gabi: "El Zaragoza me engañó para que firmara un recibí de primas"

El exjugador del Zaragoza Gabi Fernández acusó este jueves al club maño de haberle engañado para que firmara como capitán un recibí de una supuesta prima especial general por la permanencia, y explicó que creyó que se trataba de un justificante de las primas pactadas meses antes y que habían cobrado mediante transferencias.

Gabi señaló que, como capitán y junto a Jorge López, acordó con Agapito Iglesias, expresidente del club, las primas de la temporada en el mes de noviembre y diciembre de 2010. "El equipo va muy mal y más que como prima era un incentivo para ganar. No se consolida como prima hasta que no consigamos el objetivo, por eso aparecen como abonos a cuenta. Es un acuerdo verbal", explicó.

Del documento en el que aparece su firma junto con el nombre de los jugadores de la plantilla con una cantidad diferente y en el que indica que recibieron esas cantidades en efectivo como prima por la permanencia, admitió haberlo firmado pero sin haberlo leído detalladamente.

"Aunque pone como fecha el 23 de mayo, lo firmé el 1 de junio, el día de mi despedida del club. Creo que lo hizo Javier Porquera (uno de los directivos del Zaragoza que están acusados). Lo leí por encima y entiendo, y así se me explica, que se reconoce que el dinero que hemos ido recibiendo y que eran primas", señaló.

"Era para reconocer un acuerdo verbal y me da la seguridad de que mis compañeros lo van a cobrar como primas y no como salario", reiteró Gabi.

Preguntado por el hecho de que en el documento ponga que recibieron ese dinero en efectivo, señaló que "nunca quise decir que eran en efectivo sino que se hacían efectivas y así se me explicó". Gabi dijo que el hecho de que la cantidad que había junto a su nombre correspondiera a las primas que había ido cobrando le hizo pensar que se trataba de esas cantidades pactadas meses antes y que por eso firmó también un recibí de su cantidad personal. "Es exactamente esa cantidad", destacó.

"¿Quiere decir que el Zaragoza le engañó?", le preguntó el fiscal. "Sí", sentenció. "Ninguno hemos recibido ninguna cantidad en efectivo. Es mentira", aclaró.

El actual jugador del Al-Sadd de Catar también negó que él, otros ocho compañeros, el técnico Javier Aguirre y el director deportivo Antonio Prieto recibieran una prima especial también antes del choque mediante transferencia bancaria.

"La razón que me dan es la misma que a los otros capitanes, que necesitan pagar entradas y viajes, que iba a viajar mucha gente a Valencia y hasta ahí llego. Es raro visto que no ha sido solo conmigo. Pero Agapito me dijo que no podía disponer de más dinero a corto plazo y no le di más importancia", explicó.

Gabi admitió que no le pidió ningún documento a Iglesias, a quien dijo haberle devuelto personalmente el dinero pese a que el expresidente afirmó que no estaba en España. "Tenía que estar en España porque yo se lo di el día 20, antes del partido", apuntó.