De la Fuente: "No me tomo el partido ante Escocia como una revancha"

"La sola posibilidad de dejar sentenciada la clasificación en estos dos partidos demuestra su importancia. El del jueves es decisivo o, al menos, muy importante" porque les dejaría muy cerca del objetivo, recalcó este miércoles De la Fuente en la rueda de prensa previa al duelo frente a Escocia, "un rival muy potente, como está demostrando con sus resultados".

Dijo que de la derrota del pasado 28 de marzo en Glasgow (2-0) sacaron "conclusiones" y que España es ahora "más fuerte y mejor equipo" que entonces, con "mejores prestaciones que ofrecen de una mejor manera" y, aunque puntualizó que "ahora hay que jugar y demostrarlo", eso les "da la seguridad de afrontar este partido sabiendo su importancia, pero con la total entereza de intentar ganarlo, y el siguiente y el siguiente, pero empezando por el de mañana" en La Cartuja.

Tras admitir que ya no consume "tanta prensa, sólo si son cosa buenas -bromeó-", y señalar que los 24 jugadores convocados están disponibles, aunque "hay alguno con alguna molestia" y "hasta última hora" verán su evolución, el técnico afirmó que espera "un partido muy duro ante Escocia", a la que respetan "muchísimo" y que tiene "muy buenos futbolistas, por lo que les "exigirá dar la mejor versión y estar al máximo para poder ganar a una selección de un nivel muy alto".

Matizó que no se toma este enfrentamiento "como una revancha" por la derrota en Glasgow, "sino como un partido" en el que están "obligados a pelear por ganar, por responsabilidad como profesionales y por nuestro país", y consideró que, como España, los escoceses "siguen creciendo y mejorando", y se van a medir con "una Escocia mejorada, seguro que sí".

La irrupción de Bryan, la baja de Lamine y la situación de Brahim

El riojano también habló, a preguntas de los periodistas, de distintos nombres propios, entre ellos de Bryan Zaragoza (Granada), convocado por primera vez y de quien dijo que está "encantado, feliz, y ha tenido una rapidísima adaptación por su carácter", por lo que están "muy contentos" con él y, aunque no dio pistas sobre el once, señaló que, "por supuesto, podría jugar de principio".

"Le dije que tenía una oportunidad muy bonita y que nadie le había regalado nada, y me dijo: 'míster' no voy a cambiar, voy a seguir siendo quien soy en el campo y fuera', eso me da mucha tranquilidad", subrayó el seleccionador, que restó importancia al hecho de que no estuviera en la prelista, pues ésta "no es definitiva" y, además, creen que, "después de su gran partido ante el Barcelona", era "el mejor jugador para este momento".

Comentó sobre el barcelonista Lamine Yamal que viajó a Madrid, pese a su lesión, por el protocolo y por que él "quería hablar con él y que convivivera unas horas con sus compañeros para transmitirle tranquilidad, confianza y apoyo" para que se recupere "bien" porque quieren contar "pronto" con él.

Y sobre el madridista Brahim reconoció que "es seleccionable con España total y absolutamente. Ha estado conmigo en la sub-17, la sub-19 y la sub-21, es un buen jugador y todos los buenos jugadores tienen las puertas de la selección abiertas. Nadie me ha dicho nada de que (el jugador) piense lo contrario. Ya dijimos que los futbolistas que tienen esa posibilidad deciden una u otra con total libertad, pero en este caso, hasta donde yo sé, quiere jugar con España", aseveró el técnico riojano.