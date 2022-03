De la Fuente: "Son dos partidos clave"

LEER MÁS Luis Enrique prescinde de Busquets y De Gea

Clasificación para el Europeo: “Hay que incidir en lo que somos fuertes. Los nuevos que se incorporan ahora les conozco muy bien y están perfectamente preparados para la exigencia que les vamos a marcar. Son dos partidos clave. El de Lituania es el más importante, luego habrá otro. Pero ganando estos seis puntos estamos clasificados para el Europeo. Nos estamos jugando muchísimo”.

Crecimiento de Bryan Gil: “Siempre he demandado oportunidades para estos futbolistas, confianza y continuidad. Ahora la ha encontrado en Valencia. Si se confía en ellos no fallan nunca. Son jugadores top. Tiene la oportunidad. Confían en él y tiene una fortaleza mental espectacular. Todavía no ha tocado techo”.

La llamada de Antonio Blanco: “Lleva mucho tiempo trabajando con nosotros. Conoce toda la línea de trabajo, nuestro modelo, nuestro estilo y a mí. Ante la premura de tiempo para afrontar este partido, necesitábamos a un jugador que conociera qué le vamos a pedir. Además es un jugador muy bueno. Con Antonio no fallamos”.

El azulgrana Abde jugará con Marruecos: “Hay que respetar la decisión del jugador. Aquí van a estar todos los que quieran estar. Si ha tomado otro camino, lo respeto”.