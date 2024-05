De la Fuente pide unión con la selección

LEER MÁS Ayoze, gran novedad en la lista de España

Luis de la Fuente, seleccionador español, pidió que toda la afición deje de pensar en clubes y se una en torno a España para la disputa de la Eurocopa 2024, apartando temas no deportivos que vive la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y centrándose únicamente en lo deportivo.

Apoyo incondicional

"La selección engancha más de lo que seguramente reflejamos en los medios. Se han vivido épocas gloriosas y otras más duras pero cualquiera de nuestras leyendas siempre hablan del recibimiento en los campos. Pido al aficionado que se deje llevar por la selección y que seamos capaces de dejar los clubes a parte. No hay club que valga aquí", aseguró De la Fuente en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol, tras ofrecer la convocatoria para la Eurocopa de Alemania.

"Son jugadores internacionales de la selección española, una sola camiseta, independientemente de donde vengan vamos a sentirla. Todos comentan el fruto de unión máximo entre cuerpo técnico, jugadores, institución y también la prensa tiene responsabilidad para enganchar a la gente, lejos de crear desunión. Hagamos un esfuerzo para que cuando termine nuestra andadura será el momento de cobrar facturas o recoger. Hasta entonces vamos a estar juntos", insistió en su mensaje de unión.

Seguir ganando

Los hechos que provocaron el adiós de Luis Rubiales a la RFEF, y todo lo que se ha ido sucediendo desde ese momento, debe quedar apartado en el presente para Luis de la Fuente ante el reto de lograr algo importante en una Eurocopa tras conquistar la última edición de la Liga de Naciones.

"Hay que dejar al margen lo que está fuera de lo deportivo y centrarnos en lo que está dentro, en lo que podemos controlar. Los aspectos deportivos es en lo que tenemos que centrarnos. El aficionado y nosotros debemos superar esas situaciones para liberarnos y estar con nosotros incondicionalmente", opinó.

"El aficionado tiene orgullo de país y no me cabe duda de que va a estar con nosotros. Siempre hay que animar y si hay algún remolón le animamos nosotros porque no le vamos a defraudar", añadió.

El deseo de Luis de la Fuente es ver a todo el país unido con la selección española en un gran torneo y "que la gente se enganche, anime y se sienta orgullosa" de su país.