Florentino Pérez señala a Macron como decisivo para el frustrado fichaje de Mbappé

Florentino Pérez habló en El Chiringuito sobre el fichaje frustrado de Mbappé y apunta a Emmanuel Macron como un factor decisivo para la decisión final del delantero: "Fruto de la presión ha cambiado de sueño. Le llama el presidente de la República y claro que le afecta. No tiene mucho sentido que le llame el presidente de la República porque hay más clubes en Francia. No sé por qué pasan esas cosas pero eso influyó mucho en él".

"Yo creo que su madre quería que viniera al Real Madrid porque es su sueño de pequeñito y las madres quieren lo mejor para sus hijos. Creo que se ha quedado apenada pero las circunstancias han cambiado. No ha venido porque las circunstancias no han podido", ha añadido y matiza que cuando Mbappé cambió su actitud ya no le atraía su llegada: "El Mbappé que yo quería que viniera al Real Madrid es el del sueño".

Pero eso no quiere decir que tenga cerradas las puertas del Bernabéu definitivamente. Ante la pregunta de si ya nunca vestirá de blanco responde: "Yo no he dicho eso. Ahora este Mbappé no es mi Mbappé. Si cambia... pero a este Mbappé que se niega a hacer un acto de patrocinio con su selección no le quiero. Yo me creía lo del sueño pero a veces no se puede realizar por causas externas".

"Se ha alargado el fichaje y por lo que sea ha cambiado de opinión. No es fácil que te llame el presidente de la República, la alcaldesa de París, que no te vayas... Eso en Francia. Y luego en Qatar te ofrecen unas cosas que te vuelven un poco loco, te ofrecen una influencia en el aspecto deportivo desproporcionada para un jugador...", ha rematado.

Y desliga esta operación de la de Haaland: "No tiene nada que ver. Tenemos al mejor delantero del mundo y era incompatible con Haaland. No íbamos a traer a Haaland para ser suplente de Benzemá".

Además ha dejado su visión del estado de la Superliga: "Por supuesto que sigue viva, ahora mismo hay una cuestión en el Tribunal de Luxemburgo, habrá una vista dentro e poco y se pronunciará al respecto a las cuestiones que hemos planteado. Creemos que tenemos derecho, dentro de la Comunidad Europea, a organizar competiciones entre nosotros, con la UEFA. Entendemos que UEFA es un monopolio y en esa Europa de los 27 un pilar es el de la competencia".

Y critica al presidente de LaLiga: "Tebas desde luego no apoya al Real Madrid, no me siento apoyado por Tebas, me siento perjudicado, también tenemos un pleito por un acuerdo de LaLiga que a nuestro modo de ver es ilegal. Es ilegal seguro. Incumple un decreto-ley, el de que nosotros cedemos los derechos de TV a LaLiga para su comercialización, en régimen de competencia y por tres años. Y no es así"