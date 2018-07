Florentino Pérez: "Raúl, leyenda en la leyenda"

"Los madridistas sabemos cuál es la auténtica dimensión de su gigantesca figura. Raúl es imprescindible para valorar la historia más reciente del Real Madrid. Raúl simboliza valores y principios esenciales en el código sagrado del madridismo", comienza la carta del presidente.

Pérez asegura que siente "una especial sensación ante su despedida como jugador" y explica: "Estamos ante el adiós de uno de los más grandes de nuestra leyenda. Tengo el privilegio de haber compartido con él experiencias inolvidables y títulos como la Novena Copa de Europa".

"Pero me quedo", prosigue, "sobre todo con algo que nos une de manera especial. El orgullo de pertenencia a un equipo que vive obsesionado con la victoria".

Define al jugador madrileño, que permaneció 16 temporadas en el equipo, como "ejemplo de honestidad, de trabajo, de resistencia a la derrota y de pasión por el balón".

"Sus 16 títulos con nuestra camiseta demuestran su grandeza, su sentido de la lealtad y su compromiso con su Real Madrid. Los jóvenes y todos aquellos que tengan el sueño de formar parte de este equipo, lo tendrán un poco más fácil si se acercan a la figura de un jugador cuyo comportamiento y actitud han sido ejemplares".

Florentino agradece a Raúl "esos 741 partidos en los que defendió los principios del madridismo. 741 encuentros donde demostró su responsabilidad como gran capitán y su inmenso respeto hacia compañeros, aficionados, rivales y los veteranos que marcaron previamente el camino".

"Tener el récord de partidos jugados con el Real Madrid", señala el presidente, "fue siempre para él parte del deber y de la lealtad. Para los madridistas es un honor".

"Hoy estoy seguro de que allí donde esté, nuestro querido presidente de honor Alfredo Di Stéfano sentirá el orgullo que sentimos todos los que le queremos. Raúl ha sido uno de sus grandes y dignos herederos", asegura el presidente.

Pérez agradece al jugador que ahora se retira "por haber contribuido con tu entrega y tu talento a hacer más grande al Real Madrid. Gracias por haber entendido a la perfección nuestro sentido de la superación y nuestra máxima de no rendirnos nunca. Gracias por lo que has significado para el fútbol y gracias por sentir como has sentido nuestro escudo".

"Querido Raúl", concluye el mensaje del presidente, "tu ejemplo será reconocido para siempre en el Real Madrid donde sabes que las puertas están abiertas para ti de forma permanente porque tú alimentaste la leyenda blanca durante años. Porque tú también eres leyenda".

Raúl, de 38 años, colgó las botas anoche en la final de la Liga Norteamericana de Fútbol (NASL) y se apuntó un nuevo título, ya que su equipo, el Cosmos de Nueva York, venció por 3-2 al Fury de Ottawa.