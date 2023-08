Félix Bolaños afirma que el Gobierno tomará medidas si la Federación no actúa frente a Rubiales

La tensión con respecto al escándalo de Luis Rubiales continúa aumentando: después del beso no consentido que el presidente de la Federación dio a Jennifer Hermoso tras la final del Mundial de fútbol femenino, dos miembros del Gobierno en funciones se han pronunciado en contra de la continuidad de Rubiales en su cargo.

Mientras que Félix Bolaños ha afirmado que el Gobierno actuará si no lo hace la propia Federación, Teresa Ribera, Ministra de Transición Ecológica, ha apelado al propio Rubiales y a su comportamiento "claramente sospechoso, humillante y vergonzoso".

A menos de 24 horas de la celebración de Asamblea Extraordinaria convocada por la RFEF, el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha declarado que el Gobierno estará atento a la resolución que se alcance en el órgano. "Desde luego que esperamos acontecimientos, pero si no se dan esos acontecimientos y no se producen, el Gobierno va a actuar", ha declarado Bolaños desde París, ciudad a la que ha acudido para participar en los actos de homenaje a "La Nueve".

Bolaños, que no ha concretado la actuación que espera por parte de la RFEF ni las medidas que podría plantear el Gabinete, ha querido destacar el "cambio" en la sociedad española en los últimos años: "A la sociedad española ya le parece intolerable que haya comportamientos machistas, que se bese a una mujer sin su consentimiento".

Teresa Ribera apela a Rubiales

Desde Tenerife se ha pronunciado también Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, que ha visitado la isla a propósito del incendio que lleva varios días azotando el territorio. En una comparecencia de prensa, Ribera se ha dirigido directamente a Rubiales, y le ha preguntado si considera que está en condiciones de seguir en el cargo: "No es algo que esté siendo discutido por nadie y por lo tanto la primera pregunta es una interpelación directa a este señor, si él considera que está en condiciones de seguir ejerciendo su cargo con dignidad a la vista de lo que ha hecho y cómo se ha expresado", ha aseverado la ministra.

Ribera, además, considera que existen diferencias en el trato, por parte de Rubiales, entre los jugadores y las jugadoras, y afirma que esto es "clara y enormemente sospechoso y humillante, vergonzoso".

Sin embargo, la Ministra no se ha pronunciado acerca de las medidas concretas que habría que llevar a cabo, y tras recordar que la cuestión no depende directamente del Gobierno de la nación, ha afirmado que hay que ser "cautos y respetuosos frente a los procedimiento y las normas". Aún así, Ribera ha incidido en que el Gobierno considera el proceder del presidente de la federación como "claramente inadecuado, por no utilizar palabras mayores".

Estas declaraciones han tenido lugar después de que Pedro Sánchez calificase de "insuficientes" las disculpas presentadas por Rubiales, y de que pidiese al presidente que diese "más pasos" para aclarar un comportamiento "inaceptable".