¿Fase de clasificación para el Mundial o preparación para la Eurocopa?

El calendario FIFA situó los ocho partidos de clasificación para el Mundial en tres bloques: marzo, septiembre y noviembre. En medio, la Euro2020. Luis Enrique tiene trabajo porque tras jugar contra Grecia, Georgia y Kosovo –casi obligatorio sumar los nueve puntos- tendrá que esperar al final de la Liga, 23 de mayo, para armar el combinado final que debute el 14 de junio contra Suecia. Ese es el mejor de los casos porque podría haber internacionales disputando las finales europeas del 26 (Europa League) y del 29 (Liga de Campeones).

Pruebas oficiales

Así que habrá que ver estos tres partidos de clasificación contra rivales, a priori, de menor nivel como una mezcla de oficial y entrenamiento con rival. Quizá, si el marcador lo permite, será el momento de realizar las pruebas y dar minutos a jugadores que llegarán a junio con poca experiencia con la camiseta nacional. Hasta siete jugadores de esta última convocatoria llegarían a la Eurocopa 2020 con menos de diez presencias internacionales.

Veteranos y noveles

La cifra podría ampliarse, en el caso de que no jueguen todos los partidos de esta primera ventana, hasta once futbolistas. Son además puestos importantes: portero, central y delantero centro. Hay que recordar que tras Sergio Ramos (178), Busquets (120) y Jordi Alba (70), el siguiente en la lista es Koke (47) uno de esos futbolistas con vitola de imprescindible en su club pero que no ha terminado de coger vuelo en la selección. El portero titular de la última etapa con Luis Enrique ha sido Unai Simón (3).

Será el momento de ver si los Pedri, Bryan Gil, Ferrán Torres y Eric García son un bonito presente o un espléndido futuro.