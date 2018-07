Exteita: "No me esperaba esta convocatoria, es un reconocimiento al trabajo"

Xabier Etxeita, central del Athletic Club de Bilbao, no ocultó su sorpresa por la llamada de Vicente del Bosque para la selección española, confesó que no la esperaba y se mostró feliz por ver en ella "un reconocimiento" a su trabajo de años de profesional.

"Para mí fue una sorpresa, no me esperaba esta convocatoria", aseguró Etxeita en sus primeras palabras en rueda de prensa como internacional absoluto. "Estoy muy contento porque se agradece la confianza que el míster ha depositado en mí. Es un reconocimiento a mi trabajo, estoy feliz de compartir esta semana de concentración".

Exteita estaba "tranquilamente en casa" cuando recibió la llamada y se enteró que debía viajar a Madrid para concentrarse con la selección española. "No me esperaba para nada la llamada, la recibí con mucha ilusión y ganas. Es un reconocimiento al trabajo duro y largo, que me llega con 27 años. He tenido que pasar mucho".

Su llegada se produce por la baja por lesión de Sergio Ramos, al que dedicó buenas palabras y deseó una pronta recuperación de su lesión en un hombro.

"Cuando arrastras problemas físicos y no estas al cien por cien lo mejor es intentar recuperarse para disputar los próximos partidos. Dio la cara, vino aquí y pasó reconocimientos médicos, se vio que no estaba apto para jugar y lo mejor que podía hacer era ir a casa para recuperarse", valoró.

No piensa el defensa del Athletic Club que Del Bosque tenga un déficit de centrales. "Hay jugadores muy buenos en la selección española y también centrales como para decir que no hay centrales suficientemente capacitados para no ser internacionales. No tienen ningún sentido. Se ha demostrado en muchas convocatorias que hay muchos que dan la talla y solo hay que ver la liga española".

En lo que a él le toca espera tener la oportunidad de debutar y junto a su compañero Mikel San José "aportar a balón parado en ataque y en defensa". Sueña con ganarse la oportunidad de estar en la Eurocopa 2016.

"Nunca se sabe, trabajamos duro para ser titulares, para contar con la confianza del entrenador y disfrutar de una experiencia nueva. Estoy con ganas de poder debutar y tener algún momento en el campo", dijo.

"Ojalá vaya a la Eurocopa, es un acontecimiento muy importante para todos. Soy consciente de que estoy aquí por bajas de algún compañero pero intentaré aprovechar la oportunidad", sentenció.