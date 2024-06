Unai Simón: "No siempre vas a ganar la posesión, se trata de ganar los partidos"

LEER MÁS España debuta en la Eurocopa con goleada y buen juego ante Croacia

Unai Simón restó importancia al hecho de que España perdiera la posesión tras 111 partidos en su estreno en la Eurocopa 2024, con triunfo por 3-0 ante Croacia, y resaltó que "se trata de ganar los partidos", sin querer entrar en si la selección ha cambiado el estilo con Luis de la Fuente.

El debate sobre el estilo

"Me quedo con que supimos interpretar muy bien momentos del partido. La primera parte fue muy buena y en la segunda, con 3-0, nos juntamos en bloque medio para que no pasasen cosas y eso también es entender el fútbol. No siempre vas a ganar la posesión, no siempre vas a tener más control de la pelota que el rival. Se trata de ganar los partidos, con 5 por ciento de posesión o con 95", aseguró en rueda de prensa.

Por encima de todo, el portero vasco se quedó con la imagen dejada por España en su debut. "Más allá del resultado, hicimos una primera parte muy buena entendiendo cómo nos saltaban a la presión, encontrando al hombre libre y, cuando ellos estuvieron en bloque bajo, encontrando la espalda. El gol de Fabián y el córner habla muy bien de Luis de la Fuente. Queremos jugar así, no sé si es la idónea para ganar el campeonato, pero estoy convencido de que jugando como nos dice vamos a llegar muy lejos".

Después de escuchar al seleccionador Luis de la Fuente decir que si Fabián se llamase de otra forma y hubiese nacido fuera de España sería mucho más valorado, Unai puso en valor a más jugadores de España.

"No sé si se valora o no a jugadores de la selección, lo que sé es que tenemos jugadores de la talla de Dani Carvajal, Rodri, Morata, Lamine, Dani Olmo o Fabián, de nivel mundial. Lo demuestran día a día en sus clubes y en la selección están entre los mejores del mundo y es lo que nos vale. Que les infravalore fuera son opiniones. Nos gustaría tener reconocimiento, pero nos da igual si se opina de esa manera", dijo.

El ambiente ha cambiado

Aunque, en este sentido, puso de relieve que ha cambiado su sentimiento respecto a la última Eurocopa, viendo ahora más unión en el entorno de la selección, incluyendo afición y prensa.

"En la Euro 21 jugamos un amistoso ante Portugal antes de empezar y la afición no estaba contenta con el juego, nos pitaba y leíamos en prensa cosas que no tenían ningún sentido. No nos sentíamos representados. Ahora ha cambiado bastante por la buena Eurocopa que hicimos, pese a no conseguirla, las buenas sensaciones que tuvimos, y por haber ganado la Nations League", opinó.

"Este grupo ilusiona y convence a todo el mundo. Nosotros, la afición y la prensa tiene mucha ilusión en esta Eurocopa, todos remamos en la misma dirección y vamos de la misma mano. Nos sentimos representados por los que salimos al campo. Es lo más bonito para poder llegar a la final que todos queremos", añadió.

Con la mente en Italia: "Es un reto para certificar el pase"

La selección española ha aparcado la euforia que puede provocar un estreno contundente como el que protagonizaron ante Croacia y ya ha puesto el foco en Italia, el segundo rival de la Eurocopa 2024, con recuerdos recientes.

"Nos va a costar mucho ganar a Italia. Va a ser la cuarta vez con la absoluta que me enfrento a ellos y en todas los resultados han sido por la mínima, muy ajustados, partidos muy intensos. El rival dará lo máximo por la rivalidad y lo que significa un España-Italia. Para nosotros es un reto para certificar el pase a octavos. Va a ser un partido muy duro y bonito", resaltó Simón.

Asimismo, descartó que saltar al campo sabiendo el resultado de Croacia ante Albania, pudiendo servir el empate para estar ya clasificados antes de jugar, vaya a condicionar en nada la mentalidad de España.

"Te tienes que preparar par ganar todos los partidos porque en octavos eso no te va a valer. Hay que ganarlo todo desde la fase de grupos y antes en la clasificación. Es lo que nos transmite Luis, estar preparados para ganar, porque la mejor manera de hacerlo es haberlo hecho antes. Si piensas en empatar, cuando te llegue el momento de ganar no vas a estar preparado", explicó.

Sin pensar, incidió, en numerosos precedentes que han marcado la historia reciente de España en duelos ante Italia, los penaltis de la tanda de cuartos de final de la Eurocopa 2008, la goleada en la final de Kiev en la de 2012, y la 'vendetta' italiana posterior en dos torneos, el último en los penaltis en semifinales de la Eurocopa 2020. "El partido significa mucho y no pensamos en el pasado", subrayó.

"Italia jugaba un 5-3-2 con el anterior entrenador y ha cambiado de sistema con el nuevo seleccionador. Va a ser un partido muy duro y muy físico con jugadores grades de largo recorrido, fuertes y con experiencia como Jorginho que son muy importantes", explicó.

Para intentar superar su segundo encuentro, España será mucho más, según Unai, que sus dos extremos, Lamine Yamal y Nico Williams, de los que resaltó su importancia.

"Mas allá de que sean dos bandas potentes, son dos jugadores que necesitamos que insistan, que se metan en el área y que provoquen. Muchas veces no les saldrá bien, pero sabemos que a la que se vayan y pisen área generan ocasiones de gol. Es lo que tenemos que insistir, porque nos dan muchísima vida a nosotros y genera mucho miedo al rival. Son muy importantes para nosotros por lo que generan y lo que nos dan", valoró.

También señaló la importancia de Dani Carvajal, aunque no se mojó en si debe ser candidato al Balón de Oro por su temporada.

"No sé si tanto como Balón de Oro. Tiene que hacer las cosas muy bien en esta Eurocopa, conseguir ganarla y ser determinante como el otro día, pero lo que tengo clarísimo es que es el mejor lateral derecho del mundo. No hay nadie mejor que él. Lo está demostrando, el hambre que tiene de ganar día tras día, tirando a canasta antes de entrenar como en el partido de Croacia. Es muy importante para el grupo", concluyó.