Sagnol: "Ante España, no tenemos nada que perder"

"Cuando eres el equipo pequeño de la competición, no tienes nada que perder. Pase lo que pase, no queremos tener arrepentimientos por no haber disfrutado o no haber sido nosotros mismos. No tenemos peso en las espaldas. Es más difícil cuando eres Francia, España, Portugal... porque esperan que ganes. La única responsabilidad que teníamos era hacer a los georgianos orgullosos y creo que lo hemos conseguido", dijo tras el partido en rueda de prensa.

"Cuando llegué a Georgia era un fútbol diferente. Pero la federación de fútbol de Georgia ha hecho un gran trabajo en el desarrollo del fútbol y ahora obtenemos los resultados. No hablo de motivación o disciplina, de jugadores que no solo quieren ganar, sino hacerlo de la manera bonita. Estoy muy contento", añadió.

Contento por la histórica clasificación, aseguró que se dará cuenta de las dimensiones reales de lo conseguido terminado el torneo. "Estamos centrados en la competición así que es complicado darse cuenta de lo que hemos logrado, y seguramente lo haremos cuando volvamos a casa. Hoy no tengo palabras, estoy orgulloso de los jugadores", señaló.