Rabiot:"Si Yamal quiere jugar una final tiene que demostrar más"

Yamal, de sólo 16 años, se enfrentará a un reto mayúsculo después de brillar en casi todos los partidos de la Eurocopa. Participó en los cinco de España y ahora Francia se pregunta cómo frenar los costados del equipo de Luis de la Fuente, con Nico Williams también inspirado. Rabiot, explicó en rueda de prensa qué se puede hacer con el jugador del Barcelona. "Ha demostrado ser un jugador que puede enfrentarse bien al estrés, tiene muchísimas cualidades. Puede jugar en su club y en un gran torneo como este. Tiene la cabeza fría, pero puede ser un poco difícil jugar una semifinal así en un gran torneo como este. Va a ser cuestión de que podamos meterle presión. Queremos sacarle de su zona de confort. Si quiere jugar una final, tendrá que demostrar más cosas de las que ha hecho", señaló.

Rabiot también alabó a España. Tuvo muy buenas palabras para el equipo de Luis de la Fuente, al que considera un rival complicado: "Es el equipo que ha jugado mejor en el torneo. En cuanto a posesión de balón, control en el centro del campo, con extremos fantásticos que penetran hasta el final... Son muy completos, tienen distintas virtudes. Tendrán sus defectos", añadió, "y tenemos confianza en nuestras opciones y sabemos qué hay que hacer para competir contra ellos. A ver que aporta mañana la selección española, creo que podemos ganarles. Cuando los equipos salen contra Francia a veces cambian su estilo de juego. Me parece que va a ser una semifinal fantástica entre dos grandes equipos".

Asimismo, se refirió al mal estado de forma en el que se encuentran Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, los dos capitanes de Francia, que no han rendido a buen nivel en la Eurocopa. Para Rabiot, son dos hombres clave a quienes hay que ayudar. "Siempre hablamos de que esto es un deporte de equipo. Este año no va a ser distinto de los demás. Hemos llegado a las semifinales de un torneo muy importante. Nos hemos enfrentado a rivales muy buenos y el espíritu del equipo es buenísimo. No solo dependemos de individualidades. Griezmann y Mbappé no están con las piernas tan frescas como siempre pero les apoyamos al cien por cien porque pueden decidir un partido en cualquier momento", manifestó.

Preguntado por las críticas a Francia por su mal juego, señaló que, pese a ellas, su selección está en las semifinales, algo "que dice mucho" del equipo dirigido por Didier Deschamps. "Hemos hecho lo que teníamos que hacer para llegar hasta aquí. Queremos levantar el trofeo después de estar muy cerca de levantarlo en 2018", comentó. Y también se refirió al modo de ejecutar sus planes que tiene Deschamps y cómo elige las alineaciones: "Tiene la estrategia muy clara en su cabeza. cuando nos habla y da consejos sobre los rivales, nos hace esperar hasta el último momento para ver quién va a saltar al terreno de juego".