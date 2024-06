Qué equipos están eliminados de la Eurocopa 2024

Únicamente tres selecciones han tenido paso perfecto en su participación en la Eurocopa. Estas son la anfitriona Alemania,seguida de España y Portugal.

Las tres selecciones cuentan con seis puntos tras haber ganado sus dos partidos, por lo que llegarán a la última jornada ya clasificados a la ronda de octavos de final como campeones de su grupo.

La selección anfitriona, Alemania, fue la primera en clasificarse a los octavos de final de la Eurocopa, pero aún no está definida su posición en el grupo A.

Con un partido por disputar, Hungría es la selección que ocupa el último sitio en el Grupo A, pues no ha conseguido sumar siquiera un punto. Escocia también está matemáticamente fuera pues, para ser mejor tercero, necesita derrotar a los húngaros por más de cuatro goles y que Suiza no sume ante Alemania.

En el sector B Croacia y Albania siguen con vida en búsqueda del tercer sitio, aunque se enfrentarán a Italia y España respectivamente, este es el único grupo en donde el tercero y el cuarto pueden clasificarse como segundos, si los resultados se dan.

Serbia, última en el Grupo C, todavía aspira a seguir adelante, pero para conseguirlos tiene que sumar tres puntos ante Dinamarca y que Eslovenia no sume unidades en su encuentro frente a Inglaterra. En el Grupo D Polonia está eliminada, junto con Hungría, los polacos no tienen unidades y, para tener esperanza, tendrían que vencer a Francia por más de tres goles.

En el Grupo E ninguna selección está eliminada, todas tienen tres puntos y, lo único que tiene a Bélgica como líderes del sector, es la diferencia de goles, los que pierdan en la última jornada estarán eliminados. En el sector donde se encuentra la Portugal de Cristiano Ronaldo, Georgia y República Checa están virtualmente fuera, aunque podrían darle un susto a Turquía.