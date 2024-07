El histórico dato de Francia: llega a la semifinal sin meter ni un gol de jugada... pero con la mejor defensa

Francia sufrió hasta el final para lograr la clasificación a las semifinales de la Eurocopa ante Portugal, a la que tuvo que ganar en la tanda de penaltis tras conseguir anotar los cinco jugadores galos desde los once metros. Joao Felix, jugador de Portugal, falló su penalti, dando así la clasificación al conjunto dirigido por Deschamps a las semifinales de la Eurocopa.

Se medirán a una selección española que es una de las grandes sorpresas de este torneo, siendo el equipo más goleador de la presente Eurocopa con 11 tantos a su favor y mostrando un fútbol que está enamorando a todos. Tras vencer a la selección anfitriona, Alemania, España llega en su mejor momento para enfrentarse a la subcampeona del mundo.

A Francia le está faltando gol

La etapa en la que la selección francesa ha estado bajo los mandos de Didier Deschamps, quien lleva más de una década en el combinado galo, no ha sido un equipo que se caracterizara por desplegar un fútbol que divirtiese a todo el mundo. A pesar de ello, ha sido una de las mejores selecciones del mundo, habiendo conseguido llegar a las dos últimas finales del Mundial, ganando una ante Croacia en 2018 y perdiendo otra ante Argentina en 2022.

En los últimos años, Francia ha demostrado que, gracias al gran talento ofensivo que tiene, es una selección que encuentra el gol con facilidad. Sin embargo, en esta Eurocopa, está siendo incapaz de marcar goles a través de jugadas corales. Francia ha conseguido anotar tres goles en la Eurocopa: dos son autogoles y uno es un penalti marcado por Mbappé.

Lo que demuestra claramente los problemas de cara a puerta que tienen los galos. El nivel tan bajo que están mostrando jugadores como Griezmann y Mbappé les está dificultando mucho ser la selección tan fiable con el gol que eran antaño.

Pero no le falta defensa

El dato que acabamos de ver es con el que España se puede permitir creer. Pero... si por algo está también Francia en semifinales es porque han demostrado ser un muro infranqueable en defensa. Solo han encajado un gol en cinco partidos. A Lamine, Nico y Morata les tocará sufrir para llevar el balón hasta el fondo de la red.

Eso sí, España en este sentido tampoco se queda atrás: solo ha encajado 2 goles, lleva una media de 0,4 goles encajados por encuentro... y, para colmo, uno fue en propia puerta.

Mbappé en su peor momento

No ha sido una temporada fácil para Kylian Mbappé. A principios del verano pasado, no pudo hacer pretemporada tras informar a su antiguo club, el Paris Saint-Germain, que no ejercería el año opcional y se marcharía gratis la temporada siguiente. Esto provocó el enfado de los directivos del club parisino, dejándolo fuera de la gira en Japón que realizó el PSG.

Durante esta temporada, el delantero francés tampoco ha jugado tanto como se esperaba, ya que Luis Enrique decidió que el PSG tenía que empezar a aprender a jugar sin Mbappé tras anunciar este su marcha. “Antes o después, pronto o tarde, esto va a ocurrir. Nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian. ¿Cuándo? Cuando lo considere oportuno, jugará; y cuando no, no jugará. Esto ocurre con todos los entrenadores”, explicaba Luis Enrique en una rueda de prensa.

Todo ello lo llevó a no estar en su mejor nivel físico, como el propio Mbappé explicaba en esta Eurocopa. "¿Estoy en mi mejor forma física? No, no lo creo. Nunca he sido de los que buscan excusas, pero es cierto que necesito una buena pretemporada de entrenamiento. Lo haré con mi club", explicaba el delantero francés.

Además, el talento de Bondy tuvo la mala fortuna de fracturarse la nariz en esta Eurocopa durante la segunda parte del duelo entre Austria y Francia, lo que le ha obligado a jugar con una máscara el resto de los partidos hasta ahora. Según explica el propio Deschamps, esta le incomoda mucho. "Es horrible jugar con una máscara. Sigo cambiando de máscara porque cada vez hay algo que me molesta. Limita la visión", explicaba Kylian Mbappé en rueda de prensa. "Tan pronto pueda dejar de utilizar esta máscara, lo haré. Es horrible", concluyó el futbolista francés.