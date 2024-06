Grimaldo: "Sabemos que ahora es un todo o nada y no podemos fallar"

El lateral de la selección española Alejandro Grimaldo dejó claro este viernes que son conscientes de que a partir de ahora en la Eurocopa de Alemania "es un todo o nada" y que no pueden "fallar", y que tampoco quieren ponerse "presión encima" por ser más o menos favoritos al título, mientras que aseguró que hay un rivalidad sana con Marc Cucurella por ser titular.

Sin favoritismos

"Al final sabemos que ahora es un todo o nada, que no te puedes permitir ningún fallo. La presión cuando vistes esta camiseta es la misma, porque salimos siempre a ganar, pero está claro que cuando estás en fase de grupos, si tienes un tropiezo lo puedes solventar y aquí no, sabemos que es un todo o nada y que tenemos que salir a ganar desde el primer minuto y no podemos fallar", señaló Grimaldo en rueda de prensa.

El valenciano cree que las palabras de Kvicha Kvaratskhelia diciendo que pueden ganar a cualquier se produjeron "en un momento de euforia" y lo ve "normal". "La mentalidad de cada jugador es que pueden ganar a cualquiera. Nosotros pensamos en nosotros, sabemos que estamos preparados para ganar a Georgia, que si hacemos un buen partido vamos a tener muchas posibilidades de pasar a la siguiente ronda y nos centramos en nosotros mismos, que nos está yendo bien hasta ahora y es lo mejor que podemos hacer", subrayó.

Además, pese a haber ganado al combinado georgiano con claridad en la fase de clasificación, el lateral no cree que esto "vaya a destensionar para nada". "El fútbol cambia muy rápido y sabemos que va a ser un partido muy complicado y que tenemos que pasar, que no podemos cometer ningún error. El equipo está muy mentalizado y con mucha confianza de que vamos a hacer un gran partido y estaremos en cuartos", indicó.

El favoritismo de la selección ha variado tras la primera fase, pero el jugador del Bayer Leverkusen no le da excesiva importancia. "Hace un mes no éramos casi ni candidatas según la gente y la prensa, ahora somos favoritos, esto cambia muy rápido", recordó.

"No nos sirve nada ser favoritos, no queremos ponernos esa presión encima. Sabemos y siempre hemos dicho que venimos aquí a ganar la Eurocopa y seguimos creciendo, pero sabemos que tenemos que ir partido a partido y paso a paso seguro que llegarán grandes alegrías", añadió al respecto.

El futbolista del Bayer Leverkusen pide eludir "las presiones extras", aunque estén "acostumbrados" a ellas. "Desde el principio hemos dicho que queremos ganar la Eurocopa y hemos venido a eso. Vamos a lo 'bajini', pero con las ideas muy claras", manifestó.

Grimaldo no cree que haya "similitudes" entre esta selección y la que fue campeona en 2008. "Creo que, a diferencia de esa época, nosotros nos adaptamos un poco a otros, a diferentes roles. Tenemos jugadores para eso, con extremos abiertos de uno contra uno. En esa época también jugaban más al 'tiki taka' y a pesar de que siempre queremos tener el balón, también tenemos jugadores muy desequilibrantes en banda que pueden marcar la diferencia en cualquier momento", puntualizó.

Rivalidad con Cururella

Preguntado por su rivalidad por el puesto con Marc Cucurella, apuntó que ambos son "dos amigos dentro del equipo" y que tienen "muy buena relación". "Ha hecho dos grandes partidos en la fase de grupos, contra Albania me tocó a mí y también hice un gran partido a mi parecer. Así que creo que hemos demostrado que la posición del lateral izquierdo está muy bien ocupada y que tanto él como yo, cuando nos toque jugar, saldremos a ayudar que es para lo que hemos venido", expresó el valenciano.

Este dejó claro que tanto él como el catalán tienen "un mismo objetivo" y que por este motivo no hay ninguna "rivalidad". "Intentamos sacar lo mejor de cada uno y creo que la competencia es muy sana, no solo la nuestra sino en toda la plantilla", detalló.

"Tal vez Cucurella es un lateral más defensivo, que también ha jugado de central izquierdo en algunos momentos en el Chelsea, y yo soy un lateral más ofensivo, que ha jugado con línea de cinco también este año. Al final somos laterales izquierdos, pero con un perfil un poco diferente y que podemos ayudar en diferentes fases del partido según el míster lo crea conveniente", detalló Grimaldo sobre ambos.

En este sentido, reconoció que aunque "a lo mejor" no se esperaba estar en esta "situación diferente" de no ser titular, se ha "adaptado bien". "Estoy preparado y listo para cuando el míster me necesite. Al final, el grupo está muy fuerte y muy unido y si ganamos esta Eurocopa será de todos. Esto es lo que quiero y lo que quiere cada jugador", zanjó.

Carvajal y Morata

El internacional también elogió al lateral derecho titular, Dani Carvajal, un jugador que "aporta muchísimo" y del que le ha "sorprendido" que "a pesar de todos los títulos que ha conseguido, tiene una ambición y un querer ganar siempre en cada entrenamiento, en cada juego, en cualquier cosa". "Es muy competitivo y eso beneficia mucho al equipo porque hace que todos los compañeros entrenen esa dinámica y se vuelvan competitivos de la forma que es él", indicó.

Por otro lado, alabó el buen hacer de Álvaro Morata como capitán, algo que le ha "sorprendido mucho". "El nivel de jerarquía que tiene, me parece que es un capitán increíble. Antes de venir aquí no me lo esperaba así y la verdad que me ha sorprendido positivamente cómo está ejerciendo de capitán", admitió.

"Las charlas que está dando, los consejos, cómo activa el grupo, no sé si es moderno o no, pero me ha sorprendido positivamente todos los consejos que está dando y las charlas que da antes de los partidos que hace que la gente salga 'enchufada'. Estoy muy contento de tener un capitán como Álvaro", agregó sobre el delantero.

Y a nivel personal, no esconde que esta recién acabada ha sido como deseaba y le ha permitido "entrar un poco en el foco mediático, en llegar a la selección y en estar en un equipo que gana títulos importantes". "Voy a seguir trabajando para seguir ganando títulos los próximos años y tener más oportunidades en la selección porque es mi objetivo, seguir creciendo como futbolista para mantenerme en la cima y estar entre los mejores laterales del mundo", explicó.

Finalmente, Grimaldo confesó que "no" se ha "mensajeado" con sus compañeros alemanes del Bayer Leverkusen de cara a un posible duelo en cuartos de final. "Estoy muy centrado en mi selección y a pesar de que sí que les he visto jugar y me gusta que de momento hayan pasado ronda porque son compañeros de mi equipo", sentenció.