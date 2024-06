De la Fuente: "Pido prudencia, ya sabemos cómo nos las gastamos en España"

LEER MÁS España cierra con pleno de victorias la fase de grupos y pone rumbo a octavos

"¿Favoritos? No conduce a nada. Valoramos que la gente valore el trabajo. Pero no garantiza nada. Seguimos teniendo los pies en el suelo. Sabemos que cada partido es muy difícil, ahora quedan las dieciséis mejores selecciones. Ser favorito o no, no le doy más importancia que el valor que se le da un equipo", dijo en rueda de prensa. "Pido prudencia. Ya sabemos cómo nos las gastamos en España. Pasamos de un día estar arriba y al día siguiente no vales nada. Prudencia y reconocimiento a un grupo de futbolistas que están haciendo las cosas muy bien y con muchas ganas", destacó.

"La ilusión es libre y tenemos mucha ilusión, pero siempre con los pies en el suelo. No asegura ni garantiza nada. La ilusión es un buen motor para generar otros aspectos positivos. Eso es lo que queremos; generar ganas de conseguir algo importante, pero esto no te garantiza nada. Tiene muchísimo mérito lo que hemos hecho, ganando los tres partidos, con la portería a cero y con nueve puntos", continuó.

"Del margen de mejora sigo pensando lo mismo. Tenemos una relación de futbolistas excepcional, que pueden dar todavía mucho más de sí. Ellos son los primeros en exigirse en todo. El pelear algo importante demanda dar lo mejor de lo mejor. En octavos nos van a exigir más, en cuartos más y así sucesivamente. Me ha parecido que el equipo ha hecho una fase muy buena. Los partidos contra Croacia e Italia fueron de un nivel altísimo, se dominaron todas las facetas del juego, brillantes en la fase ofensiva, en generar ocasiones...", repasó.

"Estamos muy brillantes en la fase ofensiva y en la defensiva los números dicen por sí mismos que somos muy solventes, pero claro que tenemos margen de mejora. No nos conformamos. Tenemos una frase que decimos cada partido: 'señores, mañana esto se puede mejorar'. Entendemos con total naturalidad que se puede mejorar en todo. Y yo el primero", enfatizó.

Este lunes doblegó por 0-1 a Albania. "El plan de juego se ha desarrollado como estaba previsto. Un buen primer tiempo. En el segundo se nos ha ido el control, pero hay aspectos positivos, que el equipo demuestra su actitud y generosidad", señaló De la Fuente, que explicó que la idea era dar minutos ya a todos los disponibles, salvo Álex Remiro, y que estaba planificado una primera parte para Laporte y una segunda para Robin Le Normand.

España sostuvo su tercer encuentro con la portería a cero. "Es trabajo de un colectivo, de un grupo de jugadores comprometidos. Lo que determina un gran equipo es el equilibrio y nosotros lo tenemos. Esa parte que hemos tenido que sufrir en el segundo tiempo, con repliegues, nos da una gran lesión de futbolistas comprometidos y muy generosos", dijo.

Aún no sabe España su rival en los octavos de final. "Si ya dormimos dos, tres horas diarias, seguramente alguna noche nos tocará estar en vela porque habrá que estudiar más rivales y estar preparados para el que nos corresponda y tener previsto esa circunstancia. Hay que esperar seguramente hasta el miércoles para que se sepa. Estar mentalizados para quien nos toque e ir con todo", expuso.