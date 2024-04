Estrada Fernández: "Negreira tenía todo el poder y me llamó para amenazarme"

Estrada Fernández, que fue árbitro desde 1996 a 2023 e internacional FIFA, declaró, en la presentación de su libro ‘La verdad del caso Negreira. Mi lucha contra la corrupción arbitral’, escrito en colaboración con el periodista Miguel Ángel Pérez, que la querella la llevó a cabo porque su “honor ha sido manchado”.

El ‘Caso Negreira’ fue una investigación, que se hizo pública el 15 de febrero de 2023, realizada por la posible corrupción deportiva que involucra a José María Enríquez Negreira, exárbitro de fútbol español y vicepresidente del CTA, entre 1994 y 2018, y al Fútbol Club Barcelona, del que el colegiado habría recibido unos pagos de 7,6 millones de euros, acreditados por la Agencia Tributaria y la Fiscalía, mientras estaba en cumplimiento de sus funciones en el CTA.

Después de un año, de que dichos pagos salieran a la luz, Estrada Fernández confesó que en el CTA había que “ver, oír y callar” y que además, había “mucho interés en mirar para otro lado” para que la gente “no investigara sobre el caso". Este colegiado, que fue el primero en presentar una querella contra Enríquez Negreira y el que inició su lucha, también, contra la Federación Española de Fútbol y el CTA, dijo que se sintió “solo en esta lucha” y afirmó que si alguien quiere unirse a la querella, todavía, “está a tiempo”.

“Cuando yo presento la querella, nadie me llama para ofrecerme su ayuda. Cerraron filas y no permitieron que hubiera grietas”, añadió Estrada Fernández. Además, el colegiado catalán confirmó que los árbitros en activo tienen “miedo a hablar. Estoy sufriendo mucho por los árbitros. No sé si surgirán más casos como este”, concluyó.