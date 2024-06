Espanyol y Sporting quieren ser de Primera

Ganó el Espanyol un partido que parecía complicado que el partido terminase con empate, después de un encuentro con varias ocasiones, sobre todo en el primer tiempo, y Puado lo evitó con un tanto postrero que puede valer medio billete a la final por el ascenso. El equipo 'perico' asaltó el Estadio El Molinón - Enrique Castro 'Quini' y le valdría el empate en la prórroga, por haber terminado por delante de los asturianos en la fase regular. Afrontarán el partido sin el expulsado Sergi Gómez, que vio la roja directa en el descuento por protestar.

Pero Martin Braithwaite regaló un gol de oro a Puado y el Sporting tendrá que ir a por la victoria en Cornellà, donde empató en la liga regular (0-0) y donde deberá dar un paso adelante más para remontar la eliminatoria, pues el 0-1 daría aire pero no el billete. Misión complicada para los de Gijón, pero no imposible ya que, en casa y en la liga regular, ganaron 2-0 a unos 'pericos' que, no obstante, son favoritos para seguir vivos en este 'Playoff'.