El Espanyol remonta y cierra el año con victoria

Tras una primera mitad nivelada, el Valencia cobró ventaja en el marcador, pero tras el gol, el equipo visitante se adueñó del encuentro. Primero empató y luego remontó. Jofré, recién entrado al campo sufrió el penalti, que además conllevó la expulsión de Hugo Duro, y dio el centro del 1-2, obra de Puado.

El Valencia se mostró ofensivo y con ganas de imponer su juego en el tramo inicial del choque e incluso dispuso de la única ocasión de gol del primer periodo cuando un balón que cabeceó Hugo Duro dio en el poste de la portería defendida por Diego López. A partir de entonces, el Espanyol de Vicente Moreno cobró presencia en el encuentro, con mucha posesión de balón en la línea medular aunque sin profundidad de cara a la meta del holandés Cillessen.

Diferente era la forma de jugar del Valencia, que trataba de hacer daño a base de desplazamientos largos desde la defensa hacia sus delanteros o con balones en profundidad por las bandas. Esta dinámica permitió al equipo de José Bordalás aproximarse con cierta asiduidad a la meta del equipo catalán, aunque en ningún caso con claridad, ya que las principales opciones llegaron en saques lejanos de falta o en el lanzamiento de córners.

Así, el encuentro llegó a su ecuador con las fuerzas parejas, sin que ninguna de las dos porterías atravesara momentos de dificultad y sin noticias del gol. Sin embargo, a los quince segundos de la reanudación, en la jugada de saque y tras una salida en falso de Cillessen, tuvo en Espanyol su primera opción de gol, aunque Raúl de Tomás lanzó alto a puerta vacía.

Poco después, un centro medido de Hélder Costa fue rematado de forma impecable por Alderete, que no dio opción a Diego López. Del posible 0-1 se pasó en pocos minutos al 1-0. El partido no cambió, ya que el Valencia mantuvo su juego directo y el Espanyol, de momento, no se aproximó más que en la primera mitad a la meta valencianista.

Cuando se cumplió la hora de juego, el Espanyol ya había aumentado notablemente, en especial tras la entrada de Puado, la posesión de balón y jugaba cada vez más cerca del área local, aunque sus llegadas eran bien controladas por los defensas del Valencia. El partido, como en otras ocasiones en las que el equipo valenciano ha cobrado ventaja en el marcador, se complicó para el equipo local, que no dio la imagen de estar cerca del 2-0 ante un rival que trataba de buscar el 1-1.

Así, cuando quedaban quince minutos para la conclusión, el encuentro se presentaba agónico para el equipo local en los que el Espanyol impuso su juego y se llevó el primer triunfo a domicilio de la Liga con una remontada.