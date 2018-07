Eraso encarrila la eliminatoria del Athletic con un doblete

El Athletic de Bilbao ha encarrilado el pase a la siguiente eliminatoria de la Liga Europa, la denominada de Play Off, imponiéndose por 2-0 al Inter Bakú en la ida de la Q3 en San Mamés en el debut soñado de Javier Eraso, autor de los dos goles y gran protagonista del partido. El navarro no olvidará jamás este 30 de julio de 2015, ya que no solo debutó en el equipo en cuya cantera creció y al que ha regresado este verano tras completar su formación en el Leganés, sino que marcó los dos goles que aseguran al Athletic buena parte del billete a la segunda ronda.

Mucho deberían de cambiar las cosas dentro de una semana en Bakú para que no fuese el equipo de Ernesto Valverde el que estuviese en el sorteo del día siguiente, porque el Inter Bakú ha sido uno de los peores equipos que han pasado en dos años largos por el nuevo San Mamés. Eraso fue el protagonista de la agradable tarde-noche bilbaína haciendo valer una de sus mejores cualidades, la de la llegada al remate en el área rival.

El jugador, nacido en Pamplona, abrió el marcador en el minuto 12 en una jugada iniciada con un preciso cambio de juego de Beñat y continuada por una colada por la línea de fondo de De Marcos, que puso el balón en el área pequeña para que remachase su compañero; y amplió distancias en el marcador remachando un pase de Susaeta que no pudo desviar todo lo que debía Agayev.

La diferencia final en el marcador fue de solo dos goles, pero sobre el terreno de juego se antojó infinita, ya que solo atacó un equipo, el Athletic, que si no goleó fue por falta de tino en la definición y las apariciones de Agayev, el mejor de su equipo como suele ocurrir en este tipo de partidos propicios para el lucimiento de los porteros.

Un disparo lejano de Kvekveskiri que salió alto, en el minuto 7, fue la primera acción destacable de un partido que para nada quedaba reflejado en esa jugada, ya que fue la primera media hora fue de un absoluto dominio rojiblanco, que abrió el marcador en el minuto 12 y gozó de dos ocasiones más para encarrilar aún más la eliminatoria. Seis minutos después, con el partido jugándose continuamente en la mitad de campo azerí, a Susaeta se le fue alto un centro pasado de Balenziaga que el eibarrés quizás debió atacar con más decisión.

Un mano a mano un tanto atropellado de Ibai ante Agayev, al que no pudo superar tras pase de Aduriz, fue la tercera gran ocasión de los rojiblancos, quienes en el cuarto de hora previo al descanso bajaron el ritmo y el asedio a un Inter Bakú que defendía por acumulación con un 5-4-1 en el que los interiores, Hajiyev y Poljak, parecían más laterales adelantados. Solo Aliyev, que lo intentó de lejos y en acciones individuales ante Gurpegui y Etxeita, dio guerra a un Athletic que también metió miedo a los visitantes en una buena combinación en el minuto 31 que finalizó con un disparo desde el vértice del área de Susaeta buscando la escuadra contraria de la meta azerí.

A vuelta de vestuarios, los de Valverde salieron decididos a resolver la eliminatoria y Eraso puso el 2-0 en otra jugada iniciada por Beñat continuada por Susaeta y finalizada casi a placer por el de goleador del día. Fue el inicio de una avalancha de ocasiones que amenazaron con goleada en 25 minutos pletóricos de los leones, pero que no se tradujeron en gol porque Agayev se agigantó tres veces seguidas ante Eraso, Aduriz y Susaeta, a Aduriz se le fue por poco un disparo cruzado y Denis Silva sacó casi bajo palos otro chut cruzado de Susaeta.

Aún pudo marcar el 3-0 Etxeita tras el saque de un córner en el minuto 85. Un tanto que hubiese cerrado aún más una eliminatoria que parece ya muy decantada para el Athletic, mucho más superior al Inter Bakú de lo que lo que indicó el 2-0 final.