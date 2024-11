Entrenamientos abiertos para recaudar fondos para Valencia

La selección española abrirá dos entrenamientos al público, el martes 12 de noviembre en la Ciudad del Fútbol y el domingo 17 en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, para recaudar fondos que serán destinados para los afectados por la DANA, con un mensaje del seleccionador Luis de la Fuente pidiendo que se acaben los "debates estériles" para centrarse en la ayuda.

Solidaridad con las víctimas

"Es el momento de pensar única y exclusivamente en escuchar a los afectados, poner el foco en ayudar y alejarnos de los debates, de disputas, de crear polémicas. No es momento de eso. La gente que está sufriendo no quiere ver si se juega o no, quieren que mandemos toda la ayuda y centrémonos ahí, no en debates estériles", pidió en rueda de prensa.

De la Fuente mandó sus condolencias a los afectados por la DANA y desveló las primeras iniciativas que se realizarán desde la selección española, con la Federación ya trabajando en un futuro partido en Valencia para destinar más fondos de ayuda a las personas que lo han perdido todo.

"Mis condolencias y más sentido pésame a los familiares de las víctimas, nuestro apoyo a todos los afectados que están sufriendo tanto en los lugares afectados en toda España, especialmente en Valencia y Albacete", dijo.

"El martes se entrenará a puerta abierta en Las Rozas y también el día antes del partido en Tenerife. Serán entrenamientos con fines solidarios, a puerta abierta para recaudar fondos para ayudar a la víctimas", añadió.

El seleccionador se quedó con la reacción solidaria del pueblo español, junto en la desgracia: "Está siendo fantástica pero es el momento de ver como nos volcamos los españoles en las desgracias y mostramos solidaridad. No hay país en el mundo que lo haga mejor pero hace falta más ayuda y hay que poner el foco en lo verdaderamente importante de la vida".

"El mundo del fútbol debe aportar todo lo que podamos para colaborar y ayudar. Es el momento de mirar todos en la misma dirección, unirnos y ayudarles. Nosotros, con estas iniciativas, queremos dar respuesta a una situación tremendamente excepcional, dar ejemplo y que vean que el fútbol está muy cercano al drama que están viviendo por la tragedia", sentenció.