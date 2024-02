Dinamo Zagreb - Betis: en busca de la remontada

Así, el equipo bético afronta con urgencia el primer partido de su historia como visitante en este torneo. Para ello, el Betis necesita mostrar esa mejoría que ha tenido en los últimos partidos de Liga, en la que, por primera vez en la temporada, ha encadenado dos victorias manteniendo la portería a cero.

Buenos resultados de los andaluces lejos del Villamarín que le ha costado conseguir en Europa, y es que los verdiblancos han perdido tres de los últimos cuatro partidos que han disputado, consiguiendo únicamente vencer al Aris Limassol (0-1). Además, las dos únicas ocasiones que el Betis afrontó una vuelta de eliminatoria por detrás en el marcador en el siglo XXI acabó eliminado, en concreto a manos del Manchester United (2022/23) y del Eintracht Frankfurt (2021/22).

Está necesitado de buenos resultados el equipo de Pellegrini. Y es que desde el mes de diciembre de los 15 partidos que ha disputado solo ha logrado la victoria en cuatro de ellos, y una de ellas llegó ante el Villanovense en Copa. Además, a esto hay que sumar que su jugador más importante esta temporada, Isco Alarcón, cayó lesionado el pasado 4 de febrero y tampoco podrá estar presente en el decisivo duelo en Croacia.

En cuanto al once de Pellegrini, el técnico chileno presentará un once en el que repetirían muchos de los titulares ante el Alavés. De hecho, la principal novedad podría ser la entrada en la delantera de Cédric Bakambu, que ya debutó en Liga el pasado domingo. También tienen opciones de estar de inicio Fornals, Marc Roca y el Chimy Ávila, todos ellos suplentes en el encuentro de ida. El que no podrá estar en Croacia es Germán Pezzella, por acumulación de amarillas, y que sería sustituido en la alineación por Chadi Riad.

Enfrente estará un Dinamo conjunto rocoso y que ya demostró en el Villamarín que puede hacer daño con espacios. Además, el vigente campeón de Liga croata es muy fuerte ante su público, y de los últimos 13 encuentros como local ha conseguido 11 victorias. Sin embargo, el dato positivo para el beticismo es que dos de las tres últimas derrotas que ha sufrido en Zagreb han llegado en competición europea, donde no gana una eliminatoria desde 2021, temporada en la que alcanzó los cuartos de final de la Europa League.

En el apartado de bajas, el Dinamo no podrá contar con los lesionados Josip Drmic, Mahir Emreli, Marko Rog, Luka Stojkovic y Bosko Sutalo, mientras que Sadegh Moharrami y Jakov-Anton Vasilj, ambos ausentes en el partido de ida, son duda.