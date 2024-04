Desvelamos la declaración de Rocha por la que entró como testigo y salió como imputado

La jueza ha tomado declaración a Pedro Rocha este viernes en el Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, en Madrid. Una declaración a la que Onda Cero ha tenido acceso y que se ha producido poco antes de que la jueza le imputase en la causa.

Rocha ha comenzado a declarar en calidad de testigo justo el mismo día en el que proclamaba como única su candidatura, pero durante su interrogatorio la Fiscalía ha solicitado su imputación, por lo que su comparecencia ha sido interrumpido para incorporarle a la lista de investigados por los supuestos contratos irregulares en la RFEF.

El ahora candidato a la presidencia de la RFEF ha afirmado que conoce a los investigados del caso "por razón profesional", como califica su relación con Luis Rubiales, además de desvincularse del contrato de la Supercopa con Arabia Saudí: "El contrato es de 2019 y yo me incorporé el 2020, así que no tengo conocimiento del contrato. No he visto el contrato, no he hablado con Rubiales sobre el contrato, es un tema del señor Rubiales".

Además, Rocha asegura que decidió resolver el contrato con Cueto porque la RFEF "necesita estabilidad" al jugarse "mucho" por la candidatura al Mundial 2030. Así, insiste en que este contrato no pasó por la comisión económica y se enteró "por la prensa" de que Gerard Piqué había participado.

Sobre las obras en La Cartuja por Gruconsa, solo ha asegurado que rescindió los contratos con la constructora "cuando estalla todo esto", aunque vuelve a subrayar que tampoco pasó por la comisión de Economía de la RFEF.

Rocha también ha contado que le designaron presidente de la Comisión Gestora porque "antes estaba de vicepresidente" y los presidentes territoriales le pidieron asumir el cargo, pero dice desconocer el motivo por el cual Rubiales le designó como vicepresidente: "No sé por qué motivo. Me designó a mí y a otras cuatro personas. Me imagino que porque yo llevaba el fútbol sala y tenía experiencia en otras comisiones gestoras".

Por último, ha precisado que recibe una remuneración salarial igual a la que recibía Rubiales, que nunca antes había percibido ninguna cantidad y que no tiene ayudas de viviendas, sino que su vivienda habitual se encuentra en Cáceres y cuando viaja hasta Madrid se hospeda en un hotel.