¿Con cuántos partidos puede ser sancionado Vinicius tras su expulsión en Mestalla?

El Real Madrid ganó al Valencia 1-2 en el encuentro aplazado por la dana gracias a los goles de Modric y Bellingham. Los blancos tuvieron que remontar, con 10 jugadores, el gol inicial de Hugo Duro.

Vinicius Jr. fue expulsado en el minuto 79 tras un incidente con Dimitrievski.

Expulsión de Vinicius por un incidente con Dimitrievski

Año nuevo, líder nuevo. Con la victoria sobre el Valencia, el Real Madrid se coloca líder de LaLiga con dos puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y cinco sobre el FC Barcelona. Los blancos tuvieron que tirar de épica ya que el Valencia se adelantó en el minuto 27, pero hasta los últimos 10 minutos no consiguieron marcar. Primero Modric en el 85 y luego Bellingham en el 95, en la penúltima jugada del encuentro.

Esta épica fue doble, ya que el Real Madrid tuvo que afrontar los últimos 20 minutos (11 de tiempo reglamentario y 9 de añadido) sin Vinicius Jr, que fue expulsado tras encararse con Dimitrievski, al que intentó empujar, pero el impacto acabó en la cara y cuello del guardameta. Segundos antes es el portero, que ya tenía amarilla, quien intentaba encararse con Vinicius. Soto Grado, el colegiado que arbitró el encuentro, acudió al VAR para revisar la jugada y no dudó, roja directa para el delantero del Madrid. El brasileño tuvo que ser sujetado por sus compañeros Rüdiger y Ceballos y un miembro del cuerpo técnico ya que quería encararse con el árbitro.

Partidos de suspensión según lo que dice el reglamento

Tras la conclusión del encuentro, la RFEF publicó el acta: "En el minuto 79 el jugador (7) De Oliveira Do Nascimento, Vinicius José fue expulsado por el siguiente motivo: Por golpear a un adversario en la cabeza de manera deliberada, sin estar el balón en disputa, empleando fuerza no insignificante. Una vez expulsado, dicho jugador tuvo que ser sujetado por miembros de su club y retirado a vestuarios mientras continuaban sus protestas".

La sanción que puede recibir Vinicius depende de la redacción del acta. Según el artículo 103 del Código Disciplinario de la RFEF "se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos, necesario en esta infracción la circunstancia de que la acción tenga lugar estando el juego detenido".

Como Soto Grado indicó que el balón no estaba en juego todo apunta a que Vinicius se perderá cuatro encuentros. Además se los perdería de forma consecutiva, por lo que no jugaría en el estreno del Real Madrid en la Copa del Rey el lunes 6 de enero, los dos partidos de la Supercopa de España y la siguiente ronda de Copa, si los blancos avanzan en ambas competiciones. Si no, estos se aplicarían a los correspondientes de Liga.

El Real Madrid va a recurrir la tarjeta

Es la segunda tarjeta roja que recibe Vinicius como jugador del primer equipo. La primera fue en la jornada 35 de la temporada 2022-2023, también en Mestalla.

Ancelotti en la rueda de prensa posterior confirmaba que "vamos a recurrir" la tarjeta, al mismo tiempo que afirmaba que "con dos amarillas (una para cada uno) era suficiente".

Vinicius pidió perdón en redes sociales

Vinicius al acabar el partido se pronunció en redes sociales y publicó un tuit en su cuenta de X en el que pedía perdón y agradecía al Real Madrid la victoria. Un mensaje acompañado con el emoticono de la victoria, aunque muchos otros consideran que ese gesto es una provocación dirigida al Valencia y su posibilidad de descender a Segunda División. Gesto que ya hizo durante el partido.