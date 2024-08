La conversación entre Pablo Maffeo y Vincius Júnior en Son Moix: "Dejémonos de tonterías"

El lateral argentino concedió una breve entrevista a Gerard Romero en su canal de Twitch, Jijantes, tras el encuentro del pasado domingo entre el Mallorca y el Real Madrid, en la que intentó poner fin a las polémicas sobre su relación con Vinicius.

Sobre la acción en la que el lateral del Mallorca terminó pisando a Vinicius, ha dicho que fue sin intención. "Con Vinicius todo está bien, lo cogí en la pausa de hidratación y le dije: Oye, dejémonos de tonterías, lo que pasó, pasó, y él me contestó que sí, que todo bien. Al final, es una mala imagen que se me ha quedado y tampoco me gusta", explicó el jugador del Mallorca.

"Hemos estado bien, yo no tengo ningún problema con él. De hecho pienso por amigos que tenemos en común que es buen tío, no le veo con maldad. Le fallarán cosas como a todos, pero yo creo que si las pule, es muy bueno y será mejor si lo hace", concluyó la polémica Maffeo.