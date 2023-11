Xavi: "Noto la confianza del presidente"

En la rueda de prensa previa al encuentro de la Liga de Campeones, el técnico remarcó que tiene "confianza total" del presidente, Joan Laporta, y del director deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco', después de los últimos tropiezos de su equipo.

"Por suerte no me siento solo, porque tengo la confianza del presidente, de Deco, un cuerpo técnico que es fiel a mis creencias, son amigos además. Y a parte los jugadores. Las cosas van a ir saliendo y, si no salen, lo habremos intentado. Esto es fútbol", argumentó.

Con todo, es consciente el técnico de Terrassa de que el juego debe mejorar, pero está seguro de que sus futbolistas volverán a "jugar bien" y a conseguir resultados positivos. "El planteamiento está saliendo, pero no es el juego que queremos. Nos falta mucha continuidad, como en los 60 minutos del Clásico. La gente está contenta con el plan y no hay problema", agregó.

En este sentido, instó a sus futbolistas a "entrar más metidos y concentrados" en los partidos para evitar que los rivales se avancen el marcador -algo habitual este curso-, mejorar en la presión alta tras pérdida y ser "más humildes y compactos" durante los partidos. "Hemos regalado muchas cosas esta temporada", apostilló Xavi, quien, no obstante, dijo tener "fe ciega" en sus jugadores para revertir la situación.

Ter Stegen, duda para el partido

Xavi no ha desvelado si podrá contar mañana con Ter Stegen. El alemán continúa sin estar recuperado de esos problemas de espalda que arrastra desde la pasada semana, en la concentración con la selección germana.

El Barcelona se clasificaría mañana para los octavos de final simplemente logrando un empate ante el Oporto. Si ganan el partido, los blaugranas podrían ser ya primeros de grupo siempre y cuando el Shakhtar no venza al Amberes.