Simeone: "Meterse entre los ocho primeros es difícil"

"No estoy mirando demasiado en todo lo que relaciona a quiénes pueden llegar a quiénes no. Nosotros tenemos que generar un resultado importante para mañana y el foco está puesto absolutamente en ello. Y después, yo creo que los equipos importantes a la larga terminan saliendo de las situaciones de incomodidad y no tengo ninguna duda que estarán peleando por ganar la Champions", declaró el 'Cholo' Simeone este martes en rueda de prensa desde el Red Bull Arena. "No estamos pensando otra cosa que no sea el partido de mañana e intentar resolverlo de la mejor manera. Nos vamos a encontrar con un equipo joven, con mucho entusiasmo seguramente, que empieza su Liga el fin de semana y la querrá empezar de la mejor manera y terminar la Champions de la mejor manera en su casa", habló sobre el RB Salzburg.

"Nos enfocamos solo en el partido de mañana. Para nosotros es muy importante, necesitamos llevar el partido adonde creemos que le podemos hacer daño y, a partir de ahí, seguramente estar atentos a todas las posibilidades que ellos muestran con el cambio de entrenador", añadió Simeone antes de esta octava y última jornada de la liguilla.

Por otra parte, el 'Cholo' repasó el nuevo formato de la competición. "Cuando empezó este torneo nuevo, teníamos la ilusión de poder estar dentro de los ocho. Sabíamos que iba a ser difícil, lo es y todavía lo va a ser. Así que no nos saca de contexto absolutamente nada de lo que estoy diciendo, sabiendo las dificultades que nos vamos a encontrar mañana y con la ilusión enorme de hacerlo bien", subrayó.

Ante el Salzburg, repitió que "la idea es leer de la mejor manera y lo más rápido posible las posibilidades de cómo va a jugar". Y dijo que "es importante entender y saber que el inicio va a ser fuerte de parte de ellos, sin ninguna duda"; por ello auguró que saltarán al campo "con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, con mucho vértigo, con mucha recuperación de pelota en campo rival porque tienen una presión que la han hecho en muchos partidos alta y fuerte".