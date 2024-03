Simeone: "El estadio nos llevó al triunfo"

"A nuestra afición solo les digo que gracias. Tengo un gran respeto y admiración por nuestra gente. Cuando vinimos para el estadio fue emocionante la llegada del equipo. Veníamos de un mal partido en Bilbao y de un parido feo en Cádiz. No era momento de pedir, si no de dar y esto apareció en el equipo. Se sintió enormemente el apoyo de la gente. Nuestra gente es determinante en nuestro estadio", explicó el técnico rojiblanco.

Sobre el gran partido completado por el Atlético, declaró que "el Inter es un rival increíble" y eso da más valor al encuentro de los rojiblancos. "Jugamos contra un rival increíble y apareció nuestro equipo. Nuestros centrales jugaron un partido extraordinario. Apareció Memphis y Correa y la juventud de Barrios, y Riquelme fallando el gol que podía ser el 3-1 y luego lanzando el penalti y metiéndolo. Volver a estar entre los ocho mejores de Europa parece fácil, pero no es nada fácil".

"Hemos tenido partidos importantes este año. Tuvimos al Madrid en la Supercopa y nos reivindicamos enseguida en la Copa del Rey. No pudimos llegar a la final porque no lo hicimos bien. El Bilbao fue mejor. Hoy apareció nuestra gente, que transmite una energía que los jugadores reciben. Hoy tuvimos un plan y todos trabajaron por él. Los jugadores no se pusieron a pensar que tenían que correr. Corrieron porque este estadio es increíble. A la afición solo le digo que gracias".

Simeone explicó que no quiso ver la tanda de penaltis después de no ver el de Memphis que terminó en gol. "Si había suerte así, había que seguir por esa senda". Y se mostró muy contento por Oblak, que paró dos penaltis. "Me pone muy contento por Oblak". "Quiere estar aquí y es muy importante para nosotros".

Simeone también elogió a Griezmann. "Hasta que pudo estuvo. Cuando no aguantaba con las piernas pidió el cambio. Eso hacen los hombres", dijo. Y sobre Memphis, elogió su gran partido. "Venía de un mal encuentro en Cádiz y hoy ha estado a la altura de los mejores delanteros".

"A partir de mañana hay que pensar en el Barcelona. El objetivo del club es seguir compitiendo y estar en Champions. Que Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona estemos en cuartos de final de la Champions es muy bueno para el fútbol español".