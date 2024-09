Real Madrid - Stuttgart: el regreso del campeón

LEER MÁS Militao, Bellingham y Tchouaméni entran en la convocatoria

El feudo madridista acoge este martes (21.00/Movistar Liga de Campeones) el regreso de la máxima competición continental de clubes, con la difícil tarea de defender su estatus de vigente campeón. El Stuttgart será el primer examen continental madridista de la 'nueva' Champions, que pasa de 32 a 36 equipos y elimina la tradicional fase de grupos para dar paso a una liguilla.

El conjunto merengue se proclamó campeón hace más de tres meses en Londres, al vencer por 0-2 al Borussia Dortmund para levantar su decimoquinta 'Orejona' y extender su leyenda a nivel europeo. Ahora, se refugia en el Santiago Bernabéu, el de las noches europeas mágicas, para dar el primer paso positivo en esta primera fase, con el objetivo de ser uno de los ocho mejores equipos que avancen directamente a octavos de final.

Aunque antes debe centrarse en llegar al nivel óptimo de ritmo y sensaciones, que no han sido las mejores en este inicio de temporada, con dos empates ante Mallorca y Las Palmas que han generado dudas en un equipo también mermado por las lesiones. Sin embargo, la enfermería blanca se va vaciando poco a poco, y Ancelotti ya puede contar con los indispensables Jude Bellingham y Aurelien Tchouameni, apuntando ambos a la titularidad.

El regreso de Bellingham

El inglés no juega desde el estreno liguero el 18 de agosto por un problema en el músculo delgado plantar de la pierna derecha, pero llega justo a tiempo para intentar enderezar el centro del campo y acompañar a Fede Valverde y Luka Modric o Arda Güler, con más opciones para el turco porque el croata jugó los 90 minutos en el triunfo en el Reale Arena. Siempre y cuando Tchouameni no sea pivote, pendiente de la evolución de un Éder Militao que sufrió un golpe este fin de semana.

La breve suplencia de Rodrygo Goes --salió a los 25 minutos por la lesión de Brahim Díaz-- le acerca al once titular en Champions para iniciar la defensa del trono con el tridente que forma junto a Vinícius Júnior y Kylian Mbappé. El brasileño vuelve a estar en el foco por su actitud con los aficionados y no por su fútbol, en plena carrera por el Balón de Oro y todavía buscando su mejor estado de forma, aunque marcó ante los vascos.

Será un partido especial para Mbappé, que se estrenará con la camiseta madridista en Champions, también inmerso en su puesta a tono. El francés ofrecerá su carta de presentación en Europa como flamante fichaje merengue, en un Santiago Bernabéu que es talismán. Y es que los blancos acumulan una racha de 13 partidos invictos en casa --no pierden desde abril de 2022--.

Regreso complejo para un Stuttgart renacido

El Stuttgart vuelve a la Champions 15 temporadas después, con el recuerdo de su eliminación en octavos de final en la 2009-2010 a manos del FC Barcelona. Por lo tanto, vivirán un regreso tan deseado como complejo, ya que deberán frenar a un Real Madrid que no suele dudar en esta competición.

No obstante, la ambición por conseguir una gesta histórica y ese inicio con altibajos de los blancos podrían ser los ingredientes de la sorpresa en Chamartín. Sin embargo, el arranque de los alemanes no invita demasiado al optimismo, después de perder en los penaltis la Supercopa de Alemania y sumar un triunfo, un empate y una derrota en tres jornadas de Bundesliga.

Los primeros tres puntos de los germanos llegaron este fin de semana ante el Borussia M'gladbach (1-3), en el momento perfecto para viajar al imponente Bernabéu con confianza. En este duelo mojaron Demirovic, con un doblete, y Undav, flamante fichaje y gran amenaza de unos alemanes que perdieron este verano al ariete Serhou Guirassy.

El Stuttgart, segundo clasificado en Alemania la pasada temporada, vuelve a Champions con sus dos descensos a Bundesliga 2 en estos 15 años de sequía europea, con el último ascenso hace apenas cinco temporadas. Un crecimiento que quieren culminar siendo una de las revelaciones en esta Liga de Campeones, y eso pasa por dar el primer golpe en el Bernabéu en un duelo inédito hasta el momento.