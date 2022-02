Pochettino: "Claro que tendremos en cuenta si Benzema está o no"

"Es uno de los mejores atacantes del mundo", reconoció Pochettino sobre el delantero francés, en la rueda de prensa previa al duelo liguero que mañana les enfrentará al Rennes. "Su ausencia no digo que nos beneficiaría, pero en el análisis, en la estrategia, no solo del PSG, de cualquier club, se tiene en cuenta si un jugador como él no está en el campo", agregó.

Pochettino consideró el choque con el Madrid "como muy importante", pero pidió concentrarse en el duelo contra el Rennes, el único rival de la primera división francesa que les ha batido en Liga. "Ganar el partido de mañana será la mejor preparación para llegar el martes en óptimas condiciones", dijo.

El técnico del PSG no se mostró optimista sobre la posible presencia de Neymar frente al Madrid, pero tampoco la descartó, en un momento en el que el brasileño combina entrenamientos individuales con otros con el resto del grupo.

Pochettino se deshizo en alabanzas hacia Kylian Mbappé, sobre quien estarán puestos muchos focos el próximo martes: "No se le puede encasillar, tiene que sentir libertad de poder moverse por todo el ataque, tiene que sentir libertad de movimiento para dar lo mejor en el campo. Tratamos de adaptar el sistema para que pueda encontrar huecos por la derecha, la izquierda o el centro", agregó.