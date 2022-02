Morata: "El Villarreal juega muy bien al fútbol"

"Llegamos al partido con otra dinámica, siendo positivos. Queremos soñar porque trabajamos duro todos los días. La Liga de Campeones está abierta. El Villarreal juega muy bien al fútbol y se mueve bien con y sin balón. Habrá que ser completos” ha asegurado el atacante español.

Morata también ha hablado sobre su frustrada marcha al Barcelona en el pasado mercado invernal: "Hablé con el míster cuando cerró el mercado. Me dijo que me ayudaría la llegada de Vlahovic, y así ha sido. Estoy contento de estar aquí y si por mi fuera estaría siempre", declaró en la rueda de prensa previa al partido ante el Villarreal.

"Siempre he sentido la confianza de Allegri, es el primero que me pide mucho, me conoce. Me dijo que me tenía que quedar y que confiaba en mí, tengo que responderle en el campo", añadió.