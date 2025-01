Míchel: "Ganar este partido nos daría mucho prestigio"

Míchel ha afirmado que el vestuario también quiere el triunfo para recuperar las sensaciones después de tres derrotas seguidas, para dar una alegría a la afición y porque, con los coeficientes en la mano, es posible que el fútbol español pueda conseguir un quinto billete a la Liga de Campeones para la temporada que viene. El Girona, pues, afronta el partido que supondrá la despedida a su primera aventura en la máxima competición continental con "muchos objetivos muy importantes".

El técnico rojiblanco también ha admitido que la 'Champions' ha llegado "demasiado pronto" porque "el crecimiento del club va de una manera" y el equipo aceleró "mucho este proceso" la temporada pasada, pero ha reivindicado que los pasos que está dando la entidad "son muy top para volver a competir en Europa a corto plazo". El Girona solo ha podido sumar tres puntos de 21 posibles en la Liga de Campeones y Míchel ha admitido que se debe dar "un paso adelante en los pequeños detalles para enseñarle al jugador que un metro es muy importante en ataque y en defensa y que los rivales más top resuelven los partidos en ese metro", tanto en la 'Champions' como en LaLiga.

El entrenador del Girona también ha reivindicado que su equipo ha demostrado que es capaz de "competir contra los mejores", como se vio en los duelos contra el PSG (1-0), el Liverpool (0-1) y el Milan (1-0). El equipo ha perdido los tres últimos partidos, contra el Sevilla (1-2), el Milan (1-0) y el Rayo Vallecano (2-1), y el entrenador madrileño ha admitido preocupación porque al equipo le cuesta imponer su idea de juego y dominar los partidos. Míchel también ha reiterado que no piensa en el mercado de invierno y que si llega algún jugador debe ser para "mejorar el club en los próximos años" y no por la inmediatez de haber perdido tres partidos seguidos. Esta plantilla tiene mucho nivel", ha recordado el madrileño, quien ha admitido que es su "responsabilidad" sacar el máximo de todos los futbolistas, por lo que si hasta ahora no ha podido "no significa que no haya talento".