Kobel: "Ante el Real Madrid pesa mucho el nombre"

El guardameta, en declaraciones a los medios del club alemán, ha reseñado que "el Real tiene jugadores individuales extremadamente fuertes y tiene mucha experiencia", con "muchos jugadores que ya han jugado partidos importantes y han ganado varias veces la Liga de Campeones".

"Nos enfrentaremos a un equipo con mucha experiencia, muy maduro y simplemente muy bueno que siempre puede ser peligroso. Tenemos que estar despiertos. Será un partido muy intenso para nosotros. También tenemos que estar ordenados cuando no tenemos el balón, defendernos del balón, que es uno de nuestros puntos fuertes, y luego ser peligrosos constantemente nosotros mismos", ofreció como claves.

Kobel completó su análisis con que "será importante" que sean "valientes", luchen "unos por otros" y den "lo mejor" que tengan como equipo en el campo. "Tenemos mucha velocidad, así que creo que nuestras oportunidades llegarán, remató al respecto.

El cancerbero alemán esgrimió que "estos son exactamente los partidos con los que siempre has soñado y que estás esperando con muchas ganas" y reveló que están "tratando de darle algo de rutina y normalidad" a la semana previa al gran duelo. "Es un partido muy especial, todo el mundo lo sabe. No se llega tan seguido a la final de la Liga de Campeones. Tienes muchas ganas de que llegue, pero no quieres hacer nada nuevo ni especial, quieres seguir con lo que ha funcionado en el pasado y lo que te da seguridad", remarcó.

El portero germano avisó que "la tensión será diferente a la de un partido de la Bundesliga", pero que será "divertida", y que "ayuda a conseguir un extra de potencia y motivación. Será una experiencia especial que esperamos con muchas ganas y por la que estamos muy motivados", respaldó.

"Tenemos un partido especial que nos merecemos y no es normal que el Borussia Dortmund esté en un partido así. Queremos sacarle el máximo partido. Fue un gran paso llegar incluso a la final. Pero el objetivo no es sólo llegar a la final, sino también ganarla. Estamos muy emocionados por el juego y todos estaremos emocionados", sentenció.