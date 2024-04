Guardiola: "Ganar al Real Madrid dos veces seguidas en Champions es prácticamente imposible"

“Ganar al Real Madrid dos veces seguidas es prácticamente imposible en esta competición. El objetivo no es fácil”, dijo en la rueda de prensa previa al duelo de ida de cuartos de final que se disputará este martes en el Santiago Bernabéu. El técnico español analizó la eliminatoria, sin querer tener en cuenta el pasado entre ambos equipos en la competición. “La temporada pasada ganamos y la anterior perdimos. Es como un clásico entre nosotros. No tengo la sensación de que sea la misma situación de la temporada pasada. Tenemos jugadores nuevos y es un partido totalmente distinto. Nos sentimos muy fuertes y con mucha confianza por jugar la vuelta en casa, pero aquí los partidos son muy largos por diferentes motivos”, señaló.

“Ellos son muy agresivos y peligrosos, con grandes transiciones y un ritmo increíble. No solo hay que controlar el partido, hay que intentar hacerles daño y marcarles goles. Ahí tenemos que intentar encontrar la forma de controlar las cosas. Tenemos que tratar de imponer nuestra forma de jugar”, añadió.

Además, valoró el hecho de que Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, dijese que en el partido de vuelta del año pasado, en la victoria del City por 4-0, su equipo no jugó con personalidad. “No voy a entrar en desacuerdo con Ancelotti. He estado en el Barcelona y la comparación con el Real Madrid es casi la misma. En aquel partido nosotros fuimos mejores, no porque el Real Madrid jugara mal. Hicimos muchas cosas bien, pero en estos clubes se juzga muchas veces que tú no has jugado bien y yo trato de pensar que el otro fue mejor”, explicó.

“Teníamos un nivel emotivo inmenso. Sacamos un buen resultado aquí. Primero por llegar a la final, por lo que pasó el año anterior, con el 0-1 tuvimos para sentenciar y luego Rodrygo hizo de las suyas. Eso estuvo muy presente en la preparación. Pero mañana será diferente. Así que hay que cambiar algo. Nos faltan piezas en defensa… habrá que buscar algo. Además, en la ida sueles especular más, aunque intentaremos hacerlo lo menos posible”, destacó.

Guardiola afirmó que lo “liberador” no es ganar al Real Madrid y sí “ganar la ’Champions’", como hicieron la pasada temporada. “Como club, fue una especie de alivio. Estábamos haciendo muchas cosas buenas, pero se decía que no habíamos ganado la ‘Champions’. Yo diría que hace poco más de diez años en la ‘Champions’, antes no participábamos en esta competición y competir ahora es experiencia para el futuro. No somos como otros clubes que llevan 70 años jugando esta competición, somos unos recién llegados. Pero lo hemos conseguido. Y si lo hemos podido hacer una vez, lo podemos volver a hacer”, declaró.

Además, el técnico del Manchester City lamentó las bajas en defensa, especialmente la de Kyle Walker. “Las cosas son así. El Real Madrid también tiene problemas de lesiones… el mejor jugador para controlar a Vinícius es Kyle Walker, pero se lesionó en un partido amistoso. Nos encantaría tenerlo con nosotros, pero qué le vamos a hacer. Las lesiones son parte de una temporada tan larga. Estamos teniendo muchas lesiones y esta noche pensaremos qué vamos a hacer”, valoró.

Y destacó el rendimiento de Jude Bellingham, al que ya se enfrentó en 2022 cuando este jugaba en el Borussia Dortmund. “Jugó con 17 años y no solo fueron sus habilidades las que destacaron, lo que marca la diferencia es lo que tiene en la cabeza. Ha llegado a este club con jugadores excepcionales y un entrenador como Ancelotti que encontró la mejor posición para él . Se adaptó rápidamente y está haciendo una temporada increíble. En el Real Madrid y en Inglaterra. Siempre ha sido brillante y con solo 20 años tiene una carrera deportiva increíble por delante”, resaltó.