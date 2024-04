Ancelotti: "Tenemos características distintas con balón"

LEER MÁS Rüdiger, preparado para frenar a Haaland

"Jugamos sin coraje ni personalidad. Aspectos fundamentales en este tipo de partidos y nos faltaron en la vuelta", confesó cuando fue preguntado Ancelotti por el aprendizaje de la derrota en Mánchester en el último enfrentamiento. "Obviamente nos faltó fútbol en muchas situaciones del partido, además de que el coraje y la personalidad no se manejaron de la mejor manera. Fue un problema mental, pero también técnico. Nos presionaron mucho arriba y no encontramos soluciones. Lo queremos evitar en esta eliminatoria", añadió.

Mirando al presente, 'Carletto' resaltó los cambios en su equipo desde que se marchó el francés Karim Benzema y con la llegada de Jude Bellingham. "Tenemos características distintas con balón. El año pasado teníamos a Karim, que era una referencia como delantero centro. En esta temporada no tenemos una referencia en punta y hemos manejado esta ausencia con más movilidad en ataque que nos ha venido bien. Es un aspecto muy importante mañana, no fijar las posiciones en ataque puede ser una llave del partido", opinó.

"Lo importante mañana es sacar lo mejor. El aspecto mental es muy importante, el coraje, la personalidad que hay que tener en el campo. Hemos tenido tiempo para preparar el partido y tengo la confianza de que vamos a sacar lo mejor que tenemos en todos los sentidos. Mental, físico y técnico. Tenemos la calidad suficiente para competir", agregó.

Como es habitual en Ancelotti antes de medirse a Pep Guardiola, el técnico madridista lanzó elogios a su rival. "No me molesta nada, Guardiola es un gran entrenador y punto. Lo que se piensa de mí no me importa mucho, sólo lo que piensa mi club de lo que hago y nada más. Que Guardiola es un gran entrenador no hay ninguna duda".

Y reconoció el nerviosismo que sigue sintiendo ante los grandes partidos que marcan la temporada. "Estoy muy nervioso. Antes de un partido a nivel personal hay sufrimiento, como en la derrota. El otro día estaba pensando que la derrota es un sufrimiento y la victoria es una felicidad, pero por mala suerte no es así, es un alivio. Es felicidad si ganas títulos, pero la victoria es un alivio que te da días más tranquilos. La presión y el estrés te mantienen vivo. Es gasolina para mí".