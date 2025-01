Flick: "Nuestro objetivo es ganar la Champions"

Pese a que el Barça afronta una situación delicada en LaLiga, en la que ocupa la tercera plaza, con 39 puntos, siete menos que el líder, el Real Madrid, en la 'Champions' pasa por un momento dulce, pues el equipo catalán es segundo y tiene todo a favor para sellar el pase a los octavos de final en las últimas dos jornadas. "Nuestro objetivo es ganar el partido de mañana. Sería un gran paso para la clasificación y poder acabar entre los ocho primeros", apuntó el de Heidelberg.

Sobre las palabras de su homólogo en el banquillo del Benfica, Bruno Lage, en las que señaló que el Barça es uno de los favoritos para conquistar la 'orejona', Flick, ganador del trofeo en 2020 como técnico del Bayern Múnich, se mostró cauto: "El futuro dirá si tiene razón o no. Ganar la 'Champions' es uno de nuestros objetivos, pero es una de las competiciones más difíciles de ganar".

Como ya sucedió en la previa del partido contra el Getafe, Flick no dio pistas sobre quién jugará bajo palos frente al Benfica: si Iñaki Peña, que fue titular en el último encuentro liguero, o Wojciech Szczesny, aunque elogió la figura del guardameta polaco. "Creo que es uno de los mejores fichajes que hemos hecho. No sólo por su forma de jugar, sino por su apoyo a los jugadores. Es magnífico verlo y cómo le muestra su experiencia a los jóvenes", dijo sobre la aportación de Szczesny.

El alemán, molesto por el arbitraje en Getafe

Hansi Flick lamentó eque el árbitro no pitara un penalti "claro" a Jules Kounde en el partido de LaLiga contra el Getafe (1-1), correspondiente a la vigésima jornada de la competición. "No sé qué decir. En cada partido pasa lo mismo. No necesitas el VAR, es un penalti claro", declaró el entrenador azulgrana.

"Cuando veo cómo jugamos estoy orgulloso; contra el Getafe lo hicimos bien pero es un equipo difícil", señaló el preparador de Heidelberg, quien admitió que el duelo ante el equipo de José Bordalás fue como "jugar a tenis".